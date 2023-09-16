Григорий Азарёнок: «Любовь сияет в наших убранных полях»

День народного единства стал общенародным праздником. Белорусы больше никогда не окажутся разделенными, не потерпят над собой господства кого-либо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
День народного единства стал общенародным праздником. Белорусы больше никогда не окажутся разделенными, не потерпят над собой господства кого-либо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренко, СТВ:
Ну вот и все. Верховный подписывает приказ по войскам. 20-летний панский беспредел заканчивается. Заводятся танки. Снимаем чехлы с артиллерии. Завтра Рабоче-крестьянская Красная армия выступает в освободительный поход.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Ты з Заходняй, я з Усходняй
Нашай Беларусі,
Больш з табою ўжо ніколі
Я не разлучуся.
И подлое и мерзкое вранье, что мы разделили Польшу с Гитлером. Мы восстановили историческую справедливость. Панское правительство уже давно к тому моменту сдриснуло в Лондон, к своим защитничкам, своим хозяевам, оставив польский народ погибать под немцами. И что, мы должны были оставить наших людей на съедение нацистам на два года раньше Великой Отечественной? Дудки. Не дождетесь.
Частавацца будзем разам,
З кожным новым годам,
Верашчакаю калгаснай
І калгасным медам.
А посмотрите, посмотрите на подпанков, на врагов народа. Во всем мире есть праздник единства. В Германии Бисмарк, собравший вновь немецкие земли, – национальный герой. В США, во Франции, в Англии – Народное единство, День объединения нации – святой день. А наши выродки.
Григорий Азаренко:
Это коллективная позиция оппозиции. То есть для них вас не существует. Если мама ваша из Лиды, а папа из Витебска – для них вы не должны существовать, ибо родители не должны были познакомиться.
Ну, лакеи, холуи, предатели, иуды, антибелорусская, антинациональная, антикупаловская смецце, холопы, челядь, служки, манкурты – невыносимо смешные, невыносимо позорные, невыносимо жалкие, глупые, брахлiвыя, ганебные, паўзуны, абслуга. Вы хочаце панскага бізуна, вы хочаце лізаць штыблеты, вы падпілсудчыкі, вы прыгонныя, вы прыбіральня асадніка, вы ненавіснікі Беларусі і беларушчыны, вы паганцы нашай зямлі, вы пустазелле, дзікія, неадукаваныя, вы знаходзiцеся ў задаволенасці ад сваей дурасці, другі, трэці гатунак апушчаных, вы ганьба нашай Радзімы.
А завтра над Гродно и Лидой, Брестом и Пинском, Несвижем и Столбцами прозвучит танковый рев и он прокричит: вы свободны. Братья пришли.
Складаць будзем думкі-песні
Не на панскай службе,–
Песні будуць аб свабодзе,
Аб сталінскай дружбе.
Гэта наш пясняр, Купала, ён заутра пракрычыць братам сваім – вітаю.
Из переполненной господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! –
Славянский мир, сомкнись тесней...
«Единство, – возвестил оракул наших дней, –
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью, –
А там увидим, что прочней…
Григорий Азаренко:
Наша любовь прочней. Любовь архангела Михаила на знамени ГУБОПа, любовь гордого орла ОМОНа, любовь Богородицы с минского герба, любовь щита и меча КГБ и МВД согреет нас. Любовь сияет в наших убранных полях. А вы, враги, выбирайте рейв и бегите в могилу, мы спляшем на ней задорный танец нашего единства, любовь президентского штандарта ведет нас в бой.
Приказ подписан. Заводятся танки. Гудят самолеты. Сносите шлагбаумы. Руки вверх, панове, и сдавайся. Белорусы идут.
Подробности в видео.