Григорий Азарёнок: «Любовь сияет в наших убранных полях»

День народного единства стал общенародным праздником. Белорусы больше никогда не окажутся разделенными, не потерпят над собой господства кого-либо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренко, СТВ:

Ну вот и все. Верховный подписывает приказ по войскам. 20-летний панский беспредел заканчивается. Заводятся танки. Снимаем чехлы с артиллерии. Завтра Рабоче-крестьянская Красная армия выступает в освободительный поход.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Ты з Заходняй, я з Усходняй

Нашай Беларусі,

Больш з табою ўжо ніколі

Я не разлучуся.

И подлое и мерзкое вранье, что мы разделили Польшу с Гитлером. Мы восстановили историческую справедливость. Панское правительство уже давно к тому моменту сдриснуло в Лондон, к своим защитничкам, своим хозяевам, оставив польский народ погибать под немцами. И что, мы должны были оставить наших людей на съедение нацистам на два года раньше Великой Отечественной? Дудки. Не дождетесь.

Частавацца будзем разам,

З кожным новым годам,

Верашчакаю калгаснай

І калгасным медам.

А посмотрите, посмотрите на подпанков, на врагов народа. Во всем мире есть праздник единства. В Германии Бисмарк, собравший вновь немецкие земли, – национальный герой. В США, во Франции, в Англии – Народное единство, День объединения нации – святой день. А наши выродки.