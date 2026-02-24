Лазуткин: позиция Европы сегодня озвучивается ртом Зеленского – никакого мира

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Порванные по шву батареи, нерабочая канализация, температура 5 градусов в доме, размороженные трубы с водой – это последствия простого отключения света на трое суток в морозы в панельном доме. Удобства ставят на улице в люках, снег топят на воду, питаются тушенкой. Если же к городу приближается зона боев, надо бросать все, что было нажито поколениями – квартиру, которую вам никто не вернет, то есть начинать жизнь с нуля в 40-50 лет, а то и на пенсии, которую тоже перестанут платить. Если это столица и фронт далеко, рядом все равно находится связь, управление, правительственные объекты – тогда ждут постоянные ракетные удары и ночи в метро. Будут проблемы с бензином, едой, банковскими картами, интернетом. Прогресс вышел боком – старшие поколения были гораздо более приспособлены к таким условиям. А сегодня падение уровня жизни – это важный фактор гражданского и военного конфликта. Об этом порассуждаем в «Занимательной политологии».

Андрей Лазуткин:

4 года спокойствия на фоне конфликта у соседей расслабили наших граждан. И когда Президент говорит, что военный конфликт возможен, ему верят не все. Действительно, Запад сегодня не готов и не может воевать в модели СВО. Потому что Россия действует ограниченными силами и средствами, ведет войну на истощение и на выполнение условий со стороны НАТО, и фронт почти не двигается. Русские не рассматривают украинскую территорию как вражескую, не хотят никого захватывать и все время ведут переговоры. Но НАТОвские контингенты не считают Восточную Европу «своей». Мы для них – люди второго сорта, примерно как Иран, когда с воздуха вероломно убивают военное и гражданское руководство, внутри проводят теракты, а конфликт не дают закончить миром. Второй важный момент – это мобилизация. Украина в свое время отказалась от плана Залужного мобилизовать полмиллиона разом – вместо это хвост рубят по частям. Потому что когда мобилизация идет по всей стране – это вызывает единый отпор.

Андрей Лазуткин:

А когда людей по одному отлавливают мобильные группы и можно отсидеться, если повезет – общество, наоборот, распадается на атомы и занято выживанием. Им легко управлять, тем более, когда есть шанс откупиться и дать взятку. И, исходя из того, сколько живой силы выставляет Украина, столько же выставляет и Россия. Все это размазывает военный конфликт во времени. Но на Восточном фланге мы видим иную картину: НАТО вкладывает ресурсы примерно в шестикратно превосходящие наступательную группировку, что выглядит именно как подготовка к агрессии. И если Россия была готова уже на второй день разговаривать и заключать мир, то позиция Европы сегодня озвучивается ртом Зеленского – никакого мира.