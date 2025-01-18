Пустовой: Беларусь – самодостаточная страна, которая смогла чётко показать свою силу

Ну что, о вариативности нашего с вами пути. Так случилось, что в политической культуре Беларуси нет полутонов. 50 оттенков серого. Нет, ну, конечно, избирательная палитра кандидатов на главный пост страны представлена. Только в этих программах я слышу повторение пройденного. Многое в стране уже сделано, то, о чем говорят и что обещают.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Атмосфера звенит, душа ликует. Столица утопает в огнях праздников, регионы фестивалят в духе единства. Вот так мы приближаемся к электоральным росстаням. На подъеме духа. Рождественский период – время надежд и радости, прям хочется смотреть в небо, но надо еще и под ноги, как при гололеде. В мире-то геополитический гололед. И сейчас пытаются подставить подножку Беларуси. Из-за зависти, злобы или просто прагматичного подхода. Но мы устоим, поддержим друг друга. О главном. Первом и в смыслах. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

У нас все четко. И это хорошо и понятно. Ваше да будет да. Ваше нет – нет. Все остальное от лукавого. Такая у нас политическая повестка. И она сформировалась не вчера и не третьего дня. Так было всегда. Все 10 веков формирования государственности. Перекресток культур, цивилизаций, интересов. Одна часть общества тяготела к смыслам Византии, другая была западноориентированной. Так было всегда. А каждые новые выборы – это момент истины. Конфликт интересов.

Сейчас те, кого белорусы не поддержали, пытаются насолить всей стране, тем более это их заработок. Так что из кожи будут лезть вон, чтобы отработать гранты. Интересы бенефициаров понятны – поменять ориентиры Минска, а для этого необходимо привести к власти ставленника-флигеля. Вот она главная цель. А все остальное – средства. И европейская демократия на экспорт, и политтехнологии, и печеньки восточного партнерства, и санкции. И снова впереди паровоза с натиском на Восток Польша. Пыхтит.

Попробуйте – потом не обижайтесь! Лукашенко ответил на планы беглых напасть на Беларусь с оружием.

Каждый новый электоральный цикл – нас снова пытаются привести на росстани. Убедить в обратном, чтобы с пути свернули. Хотя многие из нас-то уже и определились. И с кем по пути, и каким путем пойдем. Даже бывшие невероятные или обычные наблюдатели. Если забыть все достижения нынешней власти, если, невзирая на смертельный путь Украины, мы готовы повторить этот сценарий, то даже тогда все призывы бежавших штабов никогда не привлекут разумное и думающее общество Беларуси. А мы всей страной, общественной толокой продолжаем строить свою страну. Делать ее лучше, а жизнь качественнее.