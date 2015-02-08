«Пусть дорожает, но чтобы не было войны». Как ситуация в Украине меняет жизненные стереотипы людей

Новости Украины. Украину на неделе накрыл настоящий снегопад, добавив сумятицы в и без того непростую ситуацию и в столице, и в регионах.

На неделе в Киеве вновь разворачивали плакаты, скандировали лозунги и, видимо, для поддержания горячей традиции жгли покрышки. Но свою акцию протеста в украинской столице, очевидно, решила провести и погода. Город буквально накрыло снегом – примерно так же, как и нас когда-то в «Хавьер». Из-за стихийной атаки грузовикам закрыли въезд в город, а Верховная Рада даже начала работу на полчаса позже – депутаты элементарно опоздали, застряв в пробках.

Параллельно с сильнейшим снегопадом число политических событий здесь росло буквально как снежный ком (Керри, Олланд, Меркель). Госсекретарь США, а затем и канцлер Германии в компании президента Франции прилетели в Киев, чтобы вместе с Петром Порошенко обсудить урегулирование ситуации на юго-востоке страны.

Переговоры Олланда, Меркель и Порошенко продлились около пяти часов и завершились уже ближе к ночи. Развернутых официальных заявлений по итогам не было. Известно лишь, что стороны выработали «абсолютно новые предложения», с которыми бундесканцлер и французский лидер на следующий день и отправились в Москву. На встречу с Владимиром Путиным.

Михаил Погребинский, политолог (Украина):

Я думаю, что это не просто «Олланд-Меркель». Я думаю, что есть какие-то договоренности, в том числе и с американцами.

Искандер Хисамов, политолог (Украина):

Ждать-то есть чего, но не результатов. Мы услышим какие-то новые предложения, они начнут обсуждаться на разных уровнях, но пока в переговоры не войдут лидеры непризнанных государств – ДНР и ЛНР – дело серьезно с точки не сдвинется.

Отметим, что любительница ярких цветов и позитивных оттенков Ангела Меркель в Москву прилетела полностью в темном. Стороны вели переговоры в закрытом формате, после чего было объявлено с акцентом на слово «возможно» о совместном документе на основе минских договоренностей.

А пока высокая тройка заседала в Белокаменной, в столице украинской стояли возле Верховной Рады, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Люди с плакатами, конфетами и палочками – сотрудники Житомирской кондитерской фабрики. Требуют не закрывать предприятие, а генпрокурора отправить в отставку. Впрочем, милицию, как и жителей близлежащих кварталов, такими выступлениями давно не удивишь. Пока кто-то невозмутимо бегает возле пикета, защитники правопорядка так же невозмутимо получают сладкие дивиденды от митинга кондитеров.

Но значительно громче накануне было возле украинского Министерства обороны.

Добровольческие батальоны не просили, а сами давали огня.

К Минобороны, а затем и администрации Президента бойцы пожаловали, требуя не расформировывать их подразделения, ввести в стране военное положение и отправить в отставку руководство всего силового блока.

Протестующие сначала пытались перелезть через забор, затем сломали дверь и подрались со спецназом. Обещали вернуться, если что.

Денис Кирюхин, политолог (Украина):

Людям, которые имеют оружие и никому не подчиняются, очень сложно сказать, что теперь они кому-то подчиняются, а их оружие будет подконтрольно кому-то. Естественно, когда ослаблена государственная власть, возникают множество центров силы на локальном уровне. Поэтому, я думаю, эти конфликты будут еще долго сопровождать внутриукраинский процесс. Возникает очень дискомфортная ситуация с ростом криминалитета, преступлений (об этом свидетельствует официальная статистика), с различными угрозами, вплоть до террористических.

По поводу угроз на днях зампред Киевской горадминистрации заявил, что украинская столица переведена в режим повышенной готовности к ЧС, а жителям города даже порекомендовали тщательно изучить карту бомбоубежищ.

Дальше – больше. Начальник главного управления МВД в Киеве проинформировал о грядущем усилении блокпостов на въездах в столицу и даже возможном размещении там снайперов, потому как «ситуация неординарная».

Свою «неординарную ситуацию» в одном из элитных коттеджных поселков пытались создать «автомайдановцы». Активисты хотели добраться до особняка олигарха Ахметова, чем очень смутили молодого хранителя правопорядка. Но к VIP-дому пикетчиков не пропустили.

А вот курс доллара в Украине на неделе, напротив, пошел довольно далеко.

Нацбанк всего за один день увеличил стоимость условной американской единицы сразу на 6 гривен. То есть практически на треть.

Ярослав:

Доллар – по 25. Всю жизнь мечтал, называется. А был по 8.

Это Ярослав сравнивает с курсом 2014 года. Мужчина приехал на разгрузку в магазин и рассказывает, что привезенная продукция окажется на прилавках уже по новым ценам. Он и сам практически с каждым походом за покупками ощущает, что не так уж и голоден.

О том, насколько выросли цены, мы поинтересовались в местных магазинах. Но говорить на скользкую тему в открытую продавцы отказались наотрез.

Продавец:

Сейчас, допустим, молоко 8,80, а было 6,50.

Крупы? Рис у нас был 10, стал 23. В два раза подорожал, больше даже.

Удар по экономике, конечно, наносит и ситуация на Донбассе. По заявлению президента Порошенко, один день войны на юго-востоке обходится стране в 5-7 миллионов евро.

Кстати, сейчас в Украине – очередной этап частичной мобилизации. И в его рамках Верховная Рада приняла закон, согласно которому армейские командиры смогут применять оружие против дезертиров.

Евгений Копатько, социолог (Украина):

Теперь я могу однозначно сказать, что война пришла в каждый дом. Она не только на Востоке, она в каждой семье, от Закарпатья до Луганска, только у каждого по-своему. Потому что одни люди воюют, другие собираются воевать, третьи воевать не хотят. И таких большинство.

Надежда Бойко, жительница Житомира:

У меня сын, ему 30 лет, и я не хочу, чтобы он шел на фронт и там погибал. Как любая мать.

Она и не хочет, и не может представить, как могла бы отпустить сына воевать на Донбасс. Надежда Ивановна, конечно, знает, что для «уклонистов» законом предусмотрена уголовная статья. И тем не менее открыто говорит: пусть лучше посадят.

Надежда Бойко, жительница Житомира:

Повестки были. Как сын реагирует? Ничего, пока держимся. Я как мать, как бабушка, всех призываю, чтобы боролись за то, чтобы прекратить войну.

Нынешняя волна мобилизации – это уже примерно 100 тысяч повесток. На военкоматах даже объявление – «Родители призванных – в любое время и без очереди».

Свое «письмо камуфляжного счастья» на днях получил и 23-летний Алексей.

Алексей:

Вообще, это незаконно, я считаю, потому что в зону боевых действий должны ехать специалисты. Что думаю? Не знаю, сейчас уже тяжело сказать. Думаю, что надо вводить военное положение, вот тогда уже всех призывать, потому что это все…

Галина Гончаренко, жительница деревни Подгорцы:

Как раньше брали в армию, так знали, что долг нужно отдать. А если война идет, что можно думать – вернется или не вернется.

У Галины Гончаренко смутные настроения. Цены растут, за пенсией такого не замечено, хорошо хоть корова – молочные продукты покупать уже не нужно. Но Марта, по словам хозяйки, на всю деревню такая одна. Колхозное поле – золотая земля рядом с Киевом, где раньше паслись десятки буренок, – отдали под коттеджную застройку и прочие радости односельчан с заоблачным состоянием.

Галина Гончаренко, жительница деревни Подгорцы:

И даже аэродром у нас рядом – вертолеты летают. Это олигархи. Еще какие джипы, да не по одному – и жена ездит, и муж, и дети. А мы довольны вот своим маленьким джипом.

Конечно, им с мужем в нынешних украинских реалиях жить очень не просто. Говорят: спасибо, дочь помогает. Галина Васильевна еще не раз посетует, что подорожали лекарства и неизвестно, на сколько уже завтра обесценится пенсия, но, пожалуй, здесь как нигде понимаешь, как же у людей сместились стереотипы.

Галина Гончаренко, жительница деревни Подгорцы:

Пусть будет это подорожание, но лишь бы не было войны, чтобы наши дети были здоровы.