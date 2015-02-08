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Политолог: От конфликта устали все стороны. Не только Украина, но и Россия, ЕС и США

08 февраля 2015 16:57
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Новости Беларуси. Сейчас остается ждать 11 февраля – встречи в Минске лидеров «нормандской четверки» – Порошенко, Олланд, Меркель и Путин, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эксперты рассчитывают на принципиальные и, главное, результативные решения именно на этих переговорах, которые, будем надеяться, приведут к немедленному и безусловному прекращению огня, что, собственно, и прописано в «Минском меморандуме».

Арсений Савицкий, политолог:
От конфликта устали все стороны. Не только сама Украина, которая больше всего терпит, конечно, урона из-за происходящего, но в том числе и Россия, Европейский Союз, Соединенные Штаты. Поэтому все стороны заинтересованы в том, чтобы договориться. В основе всего лежит «Минский протокол» и «Минский меморандум».

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Надо полагать, что минские встречи все-таки окажутся центральными в этой ситуации по целому ряду причин. Когда говорят о минских встречах, в первую очередь обсуждают результаты этих переговоров. В то же время нельзя забывать и об организации всех мероприятий, которые были. Здесь никаких вопросов ни у одного из участников нет.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года # Александр Ивановский

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