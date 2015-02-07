«Что власть до революции, что после - никаких изменений нет!» Украинцы продолжают выходить на улицы

Мюнхен-Москва-Ялта – такой географический набор вызывает тревожные аналогии с событиями недалекой эпохи! Почему вспомнил Ялту? На исторической конференции 70 лет назад три страны антигитлеровской коалиции в Ялте поделили между собой Европу. И как раз-таки в эти дни февраля проходила Ялтинская конференция. А, сегодня, 7 февраля, в Мюнхене обсуждают судьбу Украины. Конференция по безопасности собрала десятки глав государств и Правительств, министров иностранных дел и обороны. И разграничение границ в конфликтной Украине – это видимая мелочь. А, по сути, продолжается раздел постсоветского пространства.

Накануне баварского «фебруар-фэста» Москву, проездом через Киев, навестили первые лица Германии и Франции Меркель и Олланд – с предложением выполнить Минские соглашения. Так что к связке «Ялта-Мюнхен-Москва» можно добавить, в хорошем смысле, и Минск! И Вашингтон тоже, кстати говоря. Позиция Америки не всегда совпадает с европейской. И пока дядюшка Сэм с поварешкой не снимет пенки с «жовто-блакитного варева», этот котел бурлить не перестанет. Такая вот украинская ось сложилась сегодня в мире. Вокруг нее вертятся главные политические события. А что происходит в Киеве и Украине в эти дни - наблюдала наш специальный корреспондент Ольга Петрашевская.

Нынешняя неделя в Киеве стартовала громко и с огоньком. Бойцы добровольческих батальонов штурмовали сначала Минобороны, затем – Администрацию президента Украины. Из списка требований – введение в стране военного положения и отставка руководства всего силового блока.

Не намного тише в эти дни и на подступах к украинскому Парламенту. Пикеты и митинги сменяют друг друга практически в режиме нон-стоп.

Акции протеста возле Верховной Рады не прекращаются буквально ни на один день. Сегодня громко свою позицию отстаивают сотрудники одной из кондитерских фабрик, которые боятся, что их предприятие попросту могут закрыть.

Пока одни правоохранители получают сладкие впечатления от того, что бастует именно кондитерское предприятие, их коллега внимательно слушает заявления и лозунги. А вот сотрудник тонущей фабрики Олег Назаренко внимать популизму уже устал.

Олег Назаренко:

Требуют от предприятия взятки, все тормозится. Получается, что была власть, что после революции, что сейчас власть – то же самое. Никаких изменений нет. Прошел уже целый год. Не только в отставку их надо. Их, наверное, надо потихонечку ликвидировать вообще куда-то.

О возможной ликвидации родного завода Олег даже думать не хочет – как тогда поднимать двоих детей? И при нынешних-то реалиях, признается, отказывают себе фактически во всем. А хотелось бы хоть какой копейкой помочь и пожилым родителям. Им, по словам мужчины, сегодня куда сложнее.

Олег Назаренко:

Гривна обесценивается и получается такая ситуация, квартплата подорожала, пенсионеры у нас вообще сейчас в глубокой «пиии». Полный хаос.

Примерно такую же риторику соблюдают и эксперты, когда речь идет о нынешней экономической ситуации в Украине.

В конце недели Нацбанк за один день увеличил курс доллара сразу на 6 гривен. То есть практически на треть.

Впрочем, то, что пояса уже затянуты наглухо, прослеживается и в местном бюджете-2015. Ремонт дорог и даже лифтов, новые станции городской электрички, столь распиаренная реконструкция Майдана с музеем и памятниками – обо всей этой роскоши в финансовых планах Украины уже ни слова.

Искандер Хисамов, политолог:

Вся экономика Украины представляет собой большую черную дыру. Сейчас провал идет и в сфере крупного бизнеса сырьевого, металлургия, химическая промышленность лежит совершенно на боку. Малый и средний бизнес в коматозном состоянии.

Солидную и все более глубокую воронку дефицита в казне, конечно, оставляет ситуация на Донбассе. По заявлению Петра Порошенко, один день войны на юго-востоке Украины обходится стране в 5-7 миллионов евро.

Чтобы обсудить, как остудить горячую точку, в Киев на этой неделе сначала прибыл госсекретарь США, а затем, буквально вдогонку, канцлер Германии и президент Франции. Переговоры Меркель, Олланда и Порошенко продлились около пяти часов, после чего гости из ЕС отбыли в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

Владимир Фесенко, политолог:

На мой взгляд, не стоит ожидать быстрых результатов. И вот почему. Во-первых, позиции сторон очень сильно различаются. Позиция России и Украины по будущему Донбасса, по тому, каким образом прекратить военные действия, очень сильно отличаются. Поэтому пока не стабилизируется военная ситуация возле Донецка и Луганска, никаких конкретных договоренностей не будет.

Тем временем в стране – очередная волна частичной мобилизации. В рамках этого этапа повестки уже получили более 100 тысяч человек. Потенциальным уклонистам постоянно напоминают об уголовном преследовании, а Верховная Рада 5 февраля, что называется, усилила эффект.

В украинском парламенте приняли закон, согласно которому армейские командиры смогут применять оружие против дезертиров.

Люк Хоффман, турист (Бельгия):

Война – это глупо! Всегда глупо! Почему, за что столько людей уже погибло, я просто понять не могу!

Люк Хоффман не военный аналитик и не политолог. Бизнесмен-турист из Брюсселя, которого друзья довольно долго отговаривали лететь в неспокойную Украину. Он следит за ситуацией и по-житейски удивляется, что политики до сих пор не могут договориться.

Люк Хоффман, турист (Бельгия):

Если Беларусь поможет, это будет прекрасный выход из ситуации. Для мира во всей Европе прекращение этой войны очень важно. Честно говоря, подсознательно мы немного боимся, глядя на все это, чтобы такие конфликты не добрались до нашей страны.

Опасения по поводу безопасности высказывают и в отношении Центральной Украины. Причем вовсе не в формате «сарафанного радио».

Зампред Киевской горадминистрации заявил, что украинская столица переведена в режим повышенной готовности к ЧС, а жителям города даже порекомендовали тщательно изучить карту бомбоубежищ.

Галина Васильевна:

Як так жить, то лучше не жить.

И это Галина Васильевна даже не о карте бомбоубежищ, а о ценах в сельском магазине. Говорит, еще накануне покупала хлеб за 6 гривен, сегодня – уже за 6,50. Разница при пенсии в полсотни долларов для женщины ощутимая. И это только хлеб. Так что в прошлом швея с впечатляющим стажем сегодня даже не рискует загадывать, когда в жизни ее страны наконец-то появятся светлые нити.