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Безвизовый режим между Беларусью и Израилем начнет действовать с 26 ноября

28 августа 2015 08:05
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Новости Беларуси. Безвизовый режим между Беларусью и Израилем начнет действовать с 26 ноября. Об этом стало известно во время встречи министра иностранных дел Беларуси с послом Израиля. Она прошла в связи с окончанием дипмиссии Иосифа Шагала. Дипломат передал ноту о выполнении израильской стороной всех внутренних процедур, необходимых для вступления соглашения в силу. Беларусь сделала это еще в январе.

Согласно документу, подписанному в Минске 19 сентября, находиться в Израиле без виз белорусы смогут 90 дней на протяжении полугода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Визы # Международное сотрудничество

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