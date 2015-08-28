Новости Беларуси. Безвизовый режим между Беларусью и Израилем начнет действовать с 26 ноября. Об этом стало известно во время встречи министра иностранных дел Беларуси с послом Израиля. Она прошла в связи с окончанием дипмиссии Иосифа Шагала. Дипломат передал ноту о выполнении израильской стороной всех внутренних процедур, необходимых для вступления соглашения в силу. Беларусь сделала это еще в январе.

Согласно документу, подписанному в Минске 19 сентября, находиться в Израиле без виз белорусы смогут 90 дней на протяжении полугода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.