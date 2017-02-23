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Презентация Беларуси в качестве страны-хозяйки ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ состоится в Вене

23 февраля 2017 06:12
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Новости Беларуси. Презентация Беларуси в качестве страны-хозяйки ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ состоится в Вене. 23 февраля в столице Австрии откроется зимнее заседание парламентариев этой крупнейшей в мире региональной организации, занимающейся вопросами безопасности. В нем примут участие и представители нашей страны.

На повестке дня – ситуация с нелегальными мигрантами и беженцами, борьба с международным терроризмом, ситуация в Сирии и Украине. Ожидается, что белорусская делегация также проведет ряд важных двухсторонних встреч.

Как сообщалось ранее, 26-я летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет в Минске с 5 по 9 июля. В ней примут участие около 700 зарубежных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ОБСЕ

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