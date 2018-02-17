Прямой эфир

«Чтобы потом не стоять в очередях», 27 % избирателей проголосовали досрочно

17 февраля 2018 13:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Итак, день до выборов в местные Советы. 17 февраля продолжается досрочное голосование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Известно, что уже участки посетили более 27 % избирателей. Активнее всего проявили себя жители Витебской области. Впрочем, в этом своеобразном рейтинге все еще может измениться. Участки открыты и сегодня с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.  

«Чтобы потом не стоять в очередях», 27 % избирателей проголосовали досрочно-1

  

Избиратели: 
Досрочно, чтобы потом не стоять в очередях. Чтобы быть уверенными, что наш голос засчитают, что все будет честно. Правильно? Научиться голосовать хочется тебе? Посмотреть, что такое первые выборы? Интересно?  

«Чтобы потом не стоять в очередях», 27 % избирателей проголосовали досрочно-4

  

Я живу в этой стране, в Беларуси. Уважаю власть. Я прихожу как выборщик, как человек. Хочу, чтобы было лучше в нашей стране.  

«Чтобы потом не стоять в очередях», 27 % избирателей проголосовали досрочно-7

  

Сергей Сборцев, председатель избирательной комиссии участка для голосования № 24 Центрального района Минска:  
Большинство уже определившихся. Редко кто еще подходит к плакату, изучает. Кто-то изучает, есть ли дети – для них это основной критерий. Кого-то интересует доход, кого-то интересует трудовая деятельность.  

Электоральная кампания завершится уже завтра. Будет распределено немногим более 18 тысяч мандатов. В основной день голосования участи будут открыты с 08:00.  

# Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы # Сергей Сборцев

Другие новости рубрики

Все новости
«До края пропасти – и обратно». Что предложит Беларусь на Мюнхенской конференции-2018
17 февраля 2018 12:20

«До края пропасти – и обратно». Что предложит Беларусь на Мюнхенской конференции-2018

Александр Лукашенко: «Я никогда в Минске не жил, мне кажется, что там тесно»
17 февраля 2018 00:09

Александр Лукашенко: «Я никогда в Минске не жил, мне кажется, что там тесно»

«Нет деревни – нет государства». Александр Лукашенко о развитии малой родины
16 февраля 2018 23:52

«Нет деревни – нет государства». Александр Лукашенко о развитии малой родины