«Чтобы потом не стоять в очередях», 27 % избирателей проголосовали досрочно

Известно, что уже участки посетили более 27 % избирателей. Активнее всего проявили себя жители Витебской области. Впрочем, в этом своеобразном рейтинге все еще может измениться. Участки открыты и сегодня с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.

Новости Беларуси. Итак, день до выборов в местные Советы. 17 февраля продолжается досрочное голосование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избиратели: Досрочно, чтобы потом не стоять в очередях. Чтобы быть уверенными, что наш голос засчитают, что все будет честно. Правильно? Научиться голосовать хочется тебе? Посмотреть, что такое первые выборы? Интересно?

Я живу в этой стране, в Беларуси. Уважаю власть. Я прихожу как выборщик, как человек. Хочу, чтобы было лучше в нашей стране.

Сергей Сборцев, председатель избирательной комиссии участка для голосования № 24 Центрального района Минска:

Большинство уже определившихся. Редко кто еще подходит к плакату, изучает. Кто-то изучает, есть ли дети – для них это основной критерий. Кого-то интересует доход, кого-то интересует трудовая деятельность.

Электоральная кампания завершится уже завтра. Будет распределено немногим более 18 тысяч мандатов. В основной день голосования участи будут открыты с 08:00.