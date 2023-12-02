Протесты в ЕС – к чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Народные протесты в странах Евросоюза набирают обороты. Толпы радикалов устраивают массовые беспорядки. К чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить». Смотрите в воскресенье, 3 декабря, в 22:00, сразу после итоговой программы «Акценты».

Надежда Сасс, СТВ:

Как сторонники консервативных ценностей и реализма во внешней политике начинают побеждать в Европе?

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19-го созыва, немецкий предприниматель:

Национальное самосознание – чем больше его угнетать, тем сильнее оно становится внутри человека. И когда приходит критическая масса, когда переполнено, выплескивается на улицы, выплескивается в форме такого народного протеста.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Крайние партии – это лучший инструмент власть имущих, то есть тех, кто держит капитал, кто владеет корпорациями, для того, чтобы подавить любые социальные протесты.

Олег Волошин, депутат Верховной рады 9-го созыва, кандидат политических наук, участник движения «Другая Украина»:

Политики всегда опираются на самых сильных, ненормально, когда опираются на международный капитал, как Зеленский. Он готов уничтожать своего собственного производителя в интересах внешнего капитала.

Алексей Авдонин:

Давайте начнем конфликт в Украине, ослабим Россию, обвалим ее экономику, обвалим европейскую экономику и потом все это за очень низкую стоимость купим. Но проект прогорел.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Президент Беларуси является ярым сторонником сохранения Европейского союза. Не потому, что я очень люблю Европейский союз, а потому, что ЕС вместе с США, Китаем, Россией, в какой-то степени Индией являются сильными опорами существования нашей планеты.

Марсель де Граафф, депутат Европарламента (Нидерланды):

Европейский союз является зоной влияния США. И их не отпустят просто так.