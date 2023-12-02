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Протесты в ЕС – к чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Анонс «САСС уполномочен заявить»

02 декабря 2023 12:01
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Народные протесты в странах Евросоюза набирают обороты. Толпы радикалов устраивают массовые беспорядки. К чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить».

Смотрите в воскресенье, 3 декабря, в 22:00, сразу после итоговой программы «Акценты».

Протесты в ЕС – к чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, СТВ:
Как сторонники консервативных ценностей и реализма во внешней политике начинают побеждать в Европе?

Протесты в ЕС – к чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19-го созыва, немецкий предприниматель:
Национальное самосознание – чем больше его угнетать, тем сильнее оно становится внутри человека. И когда приходит критическая масса, когда переполнено, выплескивается на улицы, выплескивается в форме такого народного протеста.

Протесты в ЕС – к чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Крайние партии – это лучший инструмент власть имущих, то есть тех, кто держит капитал, кто владеет корпорациями, для того, чтобы подавить любые социальные протесты.

Протесты в ЕС – к чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Олег Волошин, депутат Верховной рады 9-го созыва, кандидат политических наук, участник движения «Другая Украина»: 
Политики всегда опираются на самых сильных, ненормально, когда опираются на международный капитал, как Зеленский. Он готов уничтожать своего собственного производителя в интересах внешнего капитала.

Протесты в ЕС – к чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Алексей Авдонин:
Давайте начнем конфликт в Украине, ослабим Россию, обвалим ее экономику, обвалим европейскую экономику и потом все это за очень низкую стоимость купим. Но проект прогорел.

Протесты в ЕС – к чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Анонс «САСС уполномочен заявить»-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Президент Беларуси является ярым сторонником сохранения Европейского союза. Не потому, что я очень люблю Европейский союз, а потому, что ЕС вместе с США, Китаем, Россией, в какой-то степени Индией являются сильными опорами существования нашей планеты.

Протесты в ЕС – к чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Анонс «САСС уполномочен заявить»-19

Марсель де Граафф, депутат Европарламента (Нидерланды):
Европейский союз является зоной влияния США. И их не отпустят просто так.

Протесты в ЕС – к чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Анонс «САСС уполномочен заявить»-22

Олег Волошин:
Во многих местах в Беларуси – это Европа, которую мы потеряли.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь» в воскресенье, 3 декабря, в 22:00.
# Международная политика # Надежда Сасс # Вальдемар Гердт # Алексей Авдонин # Олег Волошин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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