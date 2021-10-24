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Бельгия просит ослабить давление на «Беларуськалий»

24 октября 2021 18:08
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ЕС продолжает бить по всем фронтам – снова угрожает Беларуси санкциями. На очередном заседании в Брюсселе рассматривали этот вопрос. Но ограничились разговорами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Бельгия просит ослабить давление на «Беларуськалий»-1

Ольга Коршун, ведущая:  
А Бельгия просит ослабить давление на «Беларуськалий», при том что далеко не вся продукция завода попала под запрет. Но даже этого хватило европейскому бизнесу, чтобы прочувствовать весь санкционный эффект. Согласитесь, ситуация странная, ведь ограничения направлены против нас. А страдают в Европе.  

# Санкции # Ольга Коршун # Фотофакт

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