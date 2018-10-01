Владимир Макей: «Беларусь предлагает ООН наладить международное сотрудничество в области цифровизации»

Новости Беларуси. Беларусь предлагает наладить международное сотрудничество в области цифровизации. С таким предложением выступил 1 октября министр иностранных дел Владимир Макей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МИД нашей страны принял участие в общей дискуссии 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Беларусь на путь построения цифровой экономики стала уже давно. В марте вышел декрет № 8, динамично развивается Парк высоких технологий. Так, за последние 9 месяцев в ПВТ вступило около 200 новых компаний. Это больше, чем за все 12 лет существования Парка. Ощутимо растет экспорт. Странам нужно научиться адаптироваться к цифровой трансформации.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: Перед правительствами как развитых, так и многих развивающихся стран уже в ближайшем будущем остро станут задачи: как адаптировать собственные экономики к глобальным процессам цифровой трансформации. В этой связи Беларусь предлагает Организации Объединенных Наций наладить международное сотрудничество в области цифровизации и технологического прогнозирования для нужд устойчивого развития.

Также речь шла о совершенствовании деятельности ООН, ведь организация по-прежнему нужна как уникальная платформа для сотрудничества. По мнению белорусской стороны, необходимы эффективные «команды ООН» на местах, которые смогут результативно поддерживать правительство на пути к устойчивому развитию.

Рассматривалась, конечно же, тема международной и региональной безопасности. Беларусь поддерживает усилия по созданию «единого фронта» против терроризма. Не зря уже на следующей неделе в нашей стране пройдет Международная конференция по вопросам предотвращения и борьбы с терроризмом.