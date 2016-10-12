Прямой эфир

Принц Великобритании Майкл Кентский 12 октября посетил мемориальный комплекс «Хатынь»

12 октября 2016 13:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Продолжается визит Принца Великобритании Майкла Кентского в Беларусь. 12 октября родственник монаршей династии посетил мемориальный комплекс «Хатынь».

В память сотен белорусских деревень, уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны, от имени королевской семьи Англии к Вечному огню возложен венок. Сопровождала Майкла Кентского рота почетного караула.

У принца – насыщенная программа и огромное количество встреч. Это посещение Национального художественного музея и Парка высоких технологий, запись интервью с белорусскими СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Майкл Кентский, Принц, член британской королевской семьи:
Я мало раньше знал о Беларуси. Но в виду того, что вы так много сделали за последние годы, сейчас очень важно чтобы наши люди узнали то, что происходит для того, чтобы улучшить и чтобы соединить наши отношения.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Великобритания # Майкл Кентский

Другие новости рубрики

Все новости
Новый состав Верхней палаты белорусского парламента 12 октября начинает свою работу
12 октября 2016 06:29

Новый состав Верхней палаты белорусского парламента 12 октября начинает свою работу

Александр Лукашенко назначил Александра Попкова членом Совета Республики Национального собрания
11 октября 2016 18:20

Александр Лукашенко назначил Александра Попкова членом Совета Республики Национального собрания

Майкл Кентский о Беларуси: «Для меня большое удовольствие находиться в вашей стране»
11 октября 2016 18:15

Майкл Кентский о Беларуси: «Для меня большое удовольствие находиться в вашей стране»