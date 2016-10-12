Принц Великобритании Майкл Кентский 12 октября посетил мемориальный комплекс «Хатынь»

Новости Беларуси. Продолжается визит Принца Великобритании Майкла Кентского в Беларусь. 12 октября родственник монаршей династии посетил мемориальный комплекс «Хатынь».

В память сотен белорусских деревень, уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны, от имени королевской семьи Англии к Вечному огню возложен венок. Сопровождала Майкла Кентского рота почетного караула.

У принца – насыщенная программа и огромное количество встреч. Это посещение Национального художественного музея и Парка высоких технологий, запись интервью с белорусскими СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Майкл Кентский, Принц, член британской королевской семьи:

Я мало раньше знал о Беларуси. Но в виду того, что вы так много сделали за последние годы, сейчас очень важно чтобы наши люди узнали то, что происходит для того, чтобы улучшить и чтобы соединить наши отношения.