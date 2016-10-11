Майкл Кентский о Беларуси: «Для меня большое удовольствие находиться в вашей стране»

Новости Беларуси. Британский бизнес ждут в Беларуси. О готовности к развитию всестороннего сотрудничества 11 октября говорили у Президента. Александр Лукашенко встретился с членом британской королевской семьи – принцем Майклом Кентским. Нашу страну представитель монаршего рода, известный бизнесмен и меценат посещает впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Член британской королевской семьи. Двоюродный брат Елизаветы второй, внук короля Георга V и королевы Марии. Аристократ, военный и бизнесмен. Как и положено людям монаршего происхождения, принц Майкл Кентский еще и меценат с множеством благотворительных проектов.

Он, разумеется, приверженец британских обычаев, но, несмотря на весь присущий статусу аристократа консерватизм, в жизни делал и не самый традиционный выбор.

От денег из государственной казны он отказался, предпочитая жить на доходы собственного бизнеса.

И, надо сказать, весьма преуспел. Право наследования британского престола потерял во имя любви, женившись на баронессе католической веры. Глава собственной консалтинговой компании имеет коммерческий интерес во многих странах мира.

Майкл Кентский стал первым членом британской королевской семьи, посетившим Беларусь.

11 октября во Дворце Независимости его принял Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваш приезд, надеюсь, откроет новую страницу наших отношений. И очень многие политики и бизнесмены, которые заинтересуются Беларусью, из ваших уст получат эту характеристику.

Я также хочу Вас поблагодарить за ту огромную помощь и благотворительность, которую Великобритания оказывает в отношении детей из Чернобыльской зоны.

Вы, как никакая другая страна, подставили свое плечо и помогли нам оздоровить тысячи детей с тех территорий, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы. За это вам огромная благодарность.

Мы очень надеемся, что наши отношения с Великобританией будут развиваться. У нас большой интерес в торговле. Вы – вторые по инвестициям в Беларусь. Это хорошая основа для нашего дальнейшего сотрудничества.

Я хочу, чтобы Вы знали, что мы честно и искренне ждем ваш бизнес в Беларуси.

Одно из инвест-направлений, а еще и общественный интерес британского принца – безопасность дорожного движения. На эту тему, в том числе, пойдет разговор и в Беларуси.

Майкл Кентский, принц, член британской королевской семьи:

Для меня большое удовольствие находиться в вашей стране. Я являюсь первым членом моей семьи, который посещает Беларусь. Причины этого визита связаны с безопасностью на дорогах. Это очень короткая насыщенная программа. Я согласен с Вами, что

этот визит улучшит отношения с точки зрения торговли. Это очень интересно.

Центр фиксации правонарушений «Безопасные дороги Беларуси» высокий гость посещает, чтобы ознакомиться с тем, как в нашей стране контролируют соблюдение правил. Встреча с министром транспорта и коммуникаций.

По итогам подписан меморандум о взаимопонимании, а еще документ между британской компанией и Белавтодором: иностранные партнёры предлагают улучшить покрытие белорусских дорог.

Кстати, деловые соглашения двух стран из года в год демонстрируют прочный взаимный интерес. Объем инвестиций в Беларусь больше 2 миллиардов долларов. Этот бизнес-центр в Минске построили совсем недавно за средства английских инвесторов.

Владимир Иванович, руководитель группы компаний на рынке недвижимости:

Могу сказать, что проект в целом обошёлся где-то порядка 20 миллионов долларов. Сейчас пойдёт отдача этих инвестиций. И я думаю, что это – хороший пример того, что в белорусскую экономику, белорусские объекты недвижимости можно инвестировать, и это процесс абсолютно соответствующий мировым стандартам и ожиданиям инвесторов, в том числе и британских.

422 предприятия у нас с британским капиталом.

По итогам 2015 эта страна – третья среди торговых партнеров Беларуси после России и Украины. Положительное сальдо для нас достигло рекордного максимума – около 2,8 миллиардов долларов.

Тимофей Еремеев – белорус. Создал успешную компанию в Великобритании и за это удостоился приема у королевы Елизаветы.

Тимофей Еремеев, бизнесмен:

Когда я получил приглашение в Букингемский дворец, я не особо отреагировал на это. Но было очень интересно. А потом, когда всё больше и больше моих английских знакомых стали узнавать об этом, я просто понял, какую значимость это имеет для любого жителя Великобритании.

Про новый успешный проект белорусско-британского бизнесмена написали в Financial Times.

Несколько лет назад его компания запатентовала собственную разработку – уникальную технологию укладки сланца. Еремеев со своим английским партнером придумал систему, при которой угол наклона можно уменьшить. Крыша, соответственно, становится меньше по площади. А значит, легче и дешевле. Не забывает Тимофей и про родину.

Здесь в Минске он открыл несколько магазинов английских брендов одежды для всей семьи.

Тимофей Еремеев:

10 лет назад вместе со своей командой мы приняли решение привезти в Беларусь мировые бренды одежды. Я скорее живу в Англии, сюда только приезжаю по работе. Естественно, я белорус. Но работаю и в Англии, и в Беларуси.

Огромный интерес у британцев к белорусскому интеллекту, в том числе – к сфере IT. Неспроста, высокий гость запланировал в ходе визита посетить наш ПВТ. Планы британского принца в Беларуси столь же обширны, как и его интересы.

От бизнеса, встреч с министром экономики и главой Нацбанка, и до культурной программы. Оперный театр, Хатынь, национальный художественный музей.

Уже сегодня принц с интересом осмотрел экспозицию музея Великой отечественной войны. И оставил подпись в книге почетных гостей.

Заполнять новую страницу взаимоотношений Беларусь и Великобритания начнут уже с учетом открытых историческим визитом перспектив.