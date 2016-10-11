Александр Лукашенко назначил Александра Попкова членом Совета Республики Национального собрания

Новости Беларуси. 12 октября же начнет работу первая сессия Совета Республики Национального собрания.

Напоминаем, в Беларуси избраны 56 сенаторов. Ещё 8 определяет Президент.

И сегодня Александр Лукашенко подписал указ о

назначении членом Совета Республики Александра Попкова.

Ранее он был депутатом Палаты представителей IV и V созывов; до этого – занимал высокие посты в правительстве и Администрации Президента, занимался решением стратегических задач в аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.