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Александр Лукашенко назначил Александра Попкова членом Совета Республики Национального собрания

11 октября 2016 18:20
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Новости Беларуси. 12 октября же начнет работу первая сессия Совета Республики Национального собрания.

Напоминаем, в Беларуси избраны 56 сенаторов. Ещё 8 определяет Президент.

И сегодня Александр Лукашенко подписал указ о

назначении членом Совета Республики Александра Попкова.

Ранее он был депутатом Палаты представителей IV и V созывов; до этого – занимал высокие посты в правительстве и Администрации Президента, занимался решением стратегических задач в аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Парламент Беларуси

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