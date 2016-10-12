Новости Беларуси. Новый состав Верхней палаты белорусского парламента 12 октября начинает свою работу. Для шестого созыва данная сессия станет первой. По итогам выборов свои регионы в Совете Республики представят руководители ведущих промышленных комплексов, сельхозпредприятий, партийные лидеры, врачи.

Город Минск и каждая из областей выбрала по восемь своих представителей. Столько же назначает Президент.

Первым путевку в Совет Республики от главы государства накануне получил депутат Палаты представителей четвертого и пятого созывов Александр Попков. До этого он занимал высокие посты в правительстве и Администрации Президента, занимался решением стратегических задач в аграрной отрасли. Остальные семь кандидатур пока остаются не названными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.