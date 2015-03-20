Президенты Беларуси, России и Казахстана снова встретятся 8 мая в Москве

Новости Казахстана. В канун 70-летия Великой Победы как никогда актуально экономическое и политическое единство. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым. Трехсторонние переговоры 20 марта прошли в Астане. Лидеры обсудили вопросы развития ЕАЭС, а также международную проблематику.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Меньше года назад, здесь же, в Астане, президенты Беларуси, России и Казахстана подписали договор о создании Евразийского экономического союза. На следующий день после вступления его в силу, объединение дополнила Армения. На очереди – Кыргызстан.

Самый крупный единый рынок постсоветского пространства постепенно растет. С каждым годом все больше белорусских компаний появляется на рынках стран СНГ. К примеру, эта дорожная техника в Казахстане уже три года на равных конкурирует с китайскими (до недавних пор) монополистами. Постепенно, но все же берут свое в первую очередь качеством. Эти машины теперь работают и на территории резиденции Назарбаева.

Наталья Радькова, директор ТОО «Амкодор-Астана»:

Они пользовались российской, американской, европейской техникой. В этом году с приходом нас в Астану они неоднократно посещали, мы проводили тест-драйв. Они купили одну единицу. Техника не подвела.

Беларусь и Казахстан в 2014 году обменялись товарами на 1 миллиард 270 миллионов долларов.

Тысячи километров для выгодной сделки – не расстояние. Тем более если взять во внимание связи, налаженные еще во времена Советского Союза. Таким разным и далеким странам жизненно необходимо работать сообща, учитывая сложную ситуацию на мировых рынках. Мало кто сомневался, что именно эта тема будет 20 марта одной из основных в разговоре трех президентов.

За круглым столом Александр Лукашенко отметил, что ЕАЭС был создан в самый точный момент. Теперь настало время продемонстрировать и политическое, и экономическое единство.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

То образование, которое мы создали, наш союз экономический, спустя короткий промежуток времени, время подтверждает, что мы все-таки вовремя проявили эту инициативу и создали экономический союз.

Ядро этого союза - люди и государства, которые создавали его и немало в него вложили. Но не надо забывать, что у нас есть и другие члены союза. И мы, как государства, создавшие изначально его, должны предложить и им варианты развития событий на перспективу. Но в канун 70-летия Победы ясно, что мы должны быть вместе. Уж слишком много вызовов дошло уже до истории, президент России об этом в последние дни очень много говорил, что нам брошены очень серьезные вызовы, в том числе с попыткой перечеркнуть, даже не переписать, а перечеркнуть нашу общую историю. Поэтому и экономически, и политически мы должны в канун 70-летия Победы мы должны продемонстрировать свое единство.

Акценты первого лица Казахстана – на вопросах денежных.

Энергоносители резко упали в цене и потянули вниз зависимые от черного золота экономики России и Казахстана. Санкции США и ЕС рикошетом от российской экономики сказываются и на партнерах. Поэтому 2015 год станет для всех одним большим вызовом.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

В Евразийском союзе тоже понизился товарооборот (снизился в 2014). Мы предполагали, что такие риски у нас будут. Наша задача сейчас договориться и очень по-деловому нашим правительствам обсудить эти все дела. 2015 год, я думаю, большой риск и большой вызов для Евразийской экономического союза. Но это мы будем обсуждать с участием других членов и обсудим торговлю между нашими государствами, что мы будем делать в этом году.

Около двух часов президенты продолжали общаться за закрытыми дверями. Как и ожидалось, разговор зашел и о украинском конфликте.

Эту тему теперь можно рассматривать только через призму минских договоренностей. Их должны соблюдать все стороны – позже подчеркнул Путин, выступая перед журналистами.

Что касается интеграции – стало известно о прицеле на новую высоту: валютный союз. Он поможет защитить совместный рынок от внешних негативных факторов.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Россия занимает первое место во внешней торговле Беларуси и Казахстана. По итогам 2014 года российский товарооборот с этими двумя государствами составил почти $60 млрд. Беларусь и Казахстан вместе занимают третье место в торговом балансе Российской Федерации.

Пришло время поговорить и о возможности формирования в перспективе валютного союза. Работая плечом к плечу, проще реагировать на внешние финансово-экономические угрозы, защищать наш совместный рынок.

Мы не обошли вниманием процессы развития евразийской интеграции, инициаторами которой выступили Россия, Беларусь и Казахстан.

В ходе переговоров, конечно, речь шла о ситуации на Украине. Хотел бы отметить активное участие Нурсултана Абишевича и Александра Григорьевича по содействию в урегулировании данной проблемы. Благодаря достигнутым в Минске 12 февраля соглашениям появилась реальная возможность для поэтапной деэскалации вооруженного конфликта. Очень рассчитываем на то, что власти в Киеве будут полностью исполнять достигнутые в Минске договоренности.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Договорились развивать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничества, поручить Правительствам, чтобы возникающие вопросы снимали. И Правительствам мы поручим проработать, чтобы возобновлен был рост объема взаимной торговли.

В этом году будет еще несколько встреч. Год очень насыщенный событиями. Это 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для всех для нас очень важно. Мы примем участие в Москве в этих мероприятиях. Казахстан является председателем СНГ. Мы осенью приглашаем глав государств СНГ принять участие здесь, в Астане.

Подводя итог, Александр Лукашенко отметил, что 20 марта президенты не оставили без внимания ни один острый вопрос, договорились наполнить внутренний рынок товарами собственного производства. А также обсудили вопросы вступления в ЕАЭС новых членов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ориентация на то, чтобы наш внутренний рынок заполнить собственными товарами – это вопрос № 1. А также снятие тех барьеров, которые не то, что существуют, а порой возникают у нас. Этого тоже быть не должно. Тогда проще будет и наращивать товарооборот. Мы также обсудили проблемы с вступлением Киргизии в наш экономический союз, подтвердили свое непреодолимое желание, чтобы вновь вступающие в наш союз все-таки придерживались тех классических принципов, которые были нами выработаны втроем.

Мы договорились, что мы встретимся 8 мая в Москве. Для того, чтобы на уровне глав государств нашего союза обсудить решения тех вопросов, которые были оговорены сегодня.

Мы не оставили без внимания актуальные вопросы политической повестки дня. Пусть даже с уклоном на экономику, но мы обсудили эти вопросы, обсудили ход процесса урегулирования ситуации на Украине, ряд других проблем.

Итогом нашей встречи стало совпадение позиций практически по всем направлениям дальнейшего взаимодействия.

Одним словом, 20 марта состоялась своеобразная сверка часов по интеграции. Президенты договорились и о следующей встрече. На этот раз она пройдет в Москве 8 мая, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Анатолий Ничкасов, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Казахстан:

Та экономическая ситуация, которая сегодня в мире есть, она создает дополнительные сложности для такого красивого старта нашего Евразийского экономического союза. Наши страны сегодня учатся работать вместе, как раз решать эти вопросы. Представляется, что сегодняшняя встреча была очень успешной.