Прямой эфир

Президенты Беларуси и Сербии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в телефонном разговоре 20 октября

20 октября 2015 16:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня, 20 октября, состоялся телефонный разговор между Александром Лукашенко и Томиславом Николичем. Президент Сербии еще раз тепло поздравил главу нашего государства с победой на прошедших президентских выборах.

Лидеры двух стран детально обсудили наиболее актуальные вопросы белорусско-сербского сотрудничества в торгово-экономической сфере, условившись принять меры по активизации двусторонней торговли.

Президенты также договорились о совместных шагах по преодолению кризисных явлений в экономической сфере, связанных с непростой ситуацией в мировой экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Беларусь-Сербия

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: Правительство будущего пятилетия и все органы власти сформированы в основном еще до президентских выборов
20 октября 2015 10:38

Александр Лукашенко: Правительство будущего пятилетия и все органы власти сформированы в основном еще до президентских выборов

В Лошицком парке Минска открыли мемориальную доску в честь 70-летия ООН
19 октября 2015 17:18

В Лошицком парке Минска открыли мемориальную доску в честь 70-летия ООН

Нынешнее Правительство Беларуси будет исполнять обязанности до формирования нового
19 октября 2015 10:22

Нынешнее Правительство Беларуси будет исполнять обязанности до формирования нового