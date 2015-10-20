Президенты Беларуси и Сербии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в телефонном разговоре 20 октября

Новости Беларуси. Сегодня, 20 октября, состоялся телефонный разговор между Александром Лукашенко и Томиславом Николичем. Президент Сербии еще раз тепло поздравил главу нашего государства с победой на прошедших президентских выборах.

Лидеры двух стран детально обсудили наиболее актуальные вопросы белорусско-сербского сотрудничества в торгово-экономической сфере, условившись принять меры по активизации двусторонней торговли.

Президенты также договорились о совместных шагах по преодолению кризисных явлений в экономической сфере, связанных с непростой ситуацией в мировой экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.