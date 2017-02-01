Президенту можно задать вопрос в интернете: ответ на самые интересные будет на пресс-конференции 3 февраля

Новости Беларуси. Задать свой вопрос Президенту может каждый. Александр Лукашенко 3 февраля проведет встречу с представителями общественности, белорусскими и зарубежными СМИ. Мероприятие пройдет в расширенном формате под общим названием «Большой разговор с Президентом». Участие в нем примут около 40 журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы и зарубежные масс-медиа. К разговору приглашены и многочисленные эксперты. Президент ответит на самые актуальные и интересные вопросы. Вступить в диалог с главой государства смогут и обычные граждане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К тому, что самый важный вопрос можно задать непосредственно главе государства, белорусские журналисты уже, пожалуй, привыкли. Пресс-конференции для представителей масс-медиа, как отечественных, так и зарубежных, проходят регулярно. Но на сей раз формат диалога существенно изменился. К «большому разговору» приглашены не только больше 40 репортеров, представители интернет-порталов, ведущих зарубежных изданий, но и многочисленные эксперты, политологи, экономисты, представители партий и общественных объединений. Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси:

Сам факт того, что Президент пригласил в том числе лидеров политических партий, политологов, говорит о том, что Президенту важно услышать максимальное количество людей. Второй момент, который я хочу отметить: Президенту важно мнение, наверное, каждого человека в этой стране, вне зависимости от политических взглядов и убеждений.

Сегодня эксперты серьезно готовятся к встрече с Александром Лукашенко: обсуждают темы, «прикидывают» вопросы. Ясно одно, разговор пойдет на самые злободневные и актуальные темы внешней и внутренней политики.

Георгий Атаманов, секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси по организационно-партийной и правовой работе:

Наверное, встанет вопрос о системе ЖКХ, ценах. Потому что социальные вопросы особенно актуальны для людей с небольшим достатком – пенсионеров и так далее. Их очень волнуют проблемы с ценами. Проблем накопилось много. Если они будут услышаны, наверное, будут приняты правильные управленческие решения. Откровенность нашего Президента при общении с журналистами уже стала своеобразной «визитной карточкой» подобных пресс-конференций. К слову, впервые к разговору может подключиться и каждый житель нашей страны.

Вопрос Александру Лукашенко можно задать через онлайн-сервис www.belta.by и в аккаунтах агентства в соцсетях. Как ожидается, глава государства даст ответы на наиболее интересные и актуальные из них. Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Па-першае, яны дэманструюць, што Прэзідэнт адкрыты да камунікацыі с прэсай, што ен не баіцца ніякіх складаных пытанняў і гатовы на іх адказваць. Я думаю, што абавязкова будуць падымацца самыя разнастайныя пытанні: ад Кодэкса аб адукцыі і Балонскім працэсе, аб якім так шумяць у прэсе, і заканчваючы нашымі зусім не простымі адносінамі ў эканамічай сферы з Расійская Федерацыяй. Я думаю, што гэта ключавыя тэмы, якія будуць важнейшымі.