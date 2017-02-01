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Александр Лукашенко проведет встречу с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ 3 февраля

01 февраля 2017 10:47
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Новости Беларуси. Большой разговор с Президентом. Александр Лукашенко в пятницу проведет встречу с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ. Участие в ней примут около 40 журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, зарубежные массмедиа.

К разговору приглашены и многочисленные эксперты, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений. Они также примут участие в диалоге по наиболее актуальным темам.

Прямую трансляцию встречи главы государства с представителями общественности и средств массовой информации будут вести телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также Первый национальный канал Белорусского радио. Она начнется в 10 часов 3 февраля. Телеверсия будет показана в вечернем эфире белорусских телекомпаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности здесь.

# Александр Лукашенко # Большой разговор с Президентом

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