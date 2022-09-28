В Испании жителям бесплатно раздают еду – за помощью выстраиваются очереди

Новости Испании. Инфляция нанесла тяжелый удар по жителям Испании. Очереди выстроились за бесплатной едой, предоставленной некоммерческой организацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В среднем продукты в магазинах Испании подорожали на 15 %. При этом многие семьи почти половину своего бюджета тратят на еду и предметы первой необходимости.