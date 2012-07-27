Парламентские выборы в Беларуси. Белорусы смогут проголосовать в 33 странах мира

Новости Беларуси. В преддверии парламентских выборов за пределами Беларуси откроются 44 участка для голосования. Сделать свой выбор смогут наши соотечественники, проживающие в США, Канаде, Венесуэле, Италии – всего 33 государства. В большинстве из них участки создаются при посольствах, но в некоторых странах таких участков будет несколько. Например, в России их откроют не только в Москве, но и в Калининграде, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Николай Лозовик, секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Во время каждой избирательной кампании порядка 10 тысяч белорусских граждан голосуют за рубежом. Избирательные участки образуются по принципу: если на консульском учете стоит 20 и более граждан Республики Беларусь, там образуется участок для голосования, создается участковая избирательная комиссия.

27 июля в Центризбиркоме также рассмотрели ряд жалоб от потенциальных кандидатов на парламентское кресло. В основном они связаны с отказом в регистрации инициативных групп.

Чтобы выдвинуть кандидата, инициативная группа должна собрать не менее тысячи подписей в его поддержку. Регистрация избирательных списков пройдет с 14 по 23 августа. Затем начнется агитационная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Можно говорить об определенном уменьшении количества жалоб по сравнению с таким же периодом прошлого года. Это, наверное, связано с тем, что у нас не очень много отказов в регистрации инициативных групп. Это, собственно говоря, первый этап.

По сути дела, наши избирательные комиссии поступают весьма демократично. Более того, я могу сказать, что очень много групп зарегистрировано по основаниям, хотя такие же основания являлись бесспорными для отказа, например, во время выборов 2008 года.