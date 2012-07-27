Следственный комитет Беларуси: Количество тяжких и особо тяжких преступлений в стране за полгода снизилось на 20%

Новости Беларуси. Количество тяжких и особо тяжких преступлений в Беларуси снижается. В текущем году их стало меньше на 20%. Об этом 27 июля сообщили в Следственном комитете, подводя итоги работы ведомства за полугодие. Участие в обсуждении приняли представители Верховного Суда, Генпрокуратуры, МВД и КГБ.

Между тем, Следственный комитет планирует усилить меры по профилактике правонарушений. Предотвращение совершения преступлений отныне станет одной из первоочередных задач ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Вакульчик, председатель Следственного комитета Беларуси:

Главная задача — упредить преступление. Следователи, как правило, не уделяли должного внимания этому вопросу, больше занимались непосредственным раскрытием преступления, установлением виновного. Мы видим наши недоработки, мы видим резервы, мы видим, что можем эту ситуацию исправить, и, конечно же, мы её исправим.