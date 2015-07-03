Президент – ветеранам: Вы наш договор помните: как можно дольше жить

Новости Беларуси. Беларусь отмечает День Независимости. Мы празднуем его в год 70-летия Великой Победы. За небольшое по историческим меркам время Беларусь совершила настоящий рывок в развитии, осуществив мечту многих поколений о создании суверенного государства.

День Независимости в Минске начался 3 июля с торжественной церемонии возложения цветов к монументу Победы. Память погибших в годы Великой Отечественной почтили президент Беларуси, высшие должностные лица, представители общественных организаций, духовенства, дипломаты и, конечно же, ветераны.

Утром 3 июля на торжественную церемонию возложения к монументы Победу в Минске пришли минчане, гости столицы почтить память погибших во время Великой Отечественной. В Беларуси во время той войны погиб каждый третий житель. День освобождения — особая дата в государственном календаре. А нынешний год юбилейный — 70-летие Великой Победы. Сегодня этот праздник объединяет все поколения белорусов.

Геннадий Юшкевич, участник Великой Отечественной войны:

3 июля для меня – день особый, потому что 3 июля в составе спецгруппы «Чайка» я вошел в Минск с западной стороны.

А через три недели в 1944 году Геннадий Владимирович был заброшен в тыл противника. Сегодня он последний из бойцов легендарной разведгруппы «Джек». О ней написаны книги, сняты художественные фильмы. В английском каталоге лучших разведок мира есть публикация о подвигах советских бойцов, действовавших в самом логове нацистов почти полгода. Результат, непревзойденный никем.

Большую часть десантирующихся разведчиков расстреливали еще в воздухе. Добытые спецгруппой данные помогли советской армии обеспечить успех в Восточно-Прусской операции.

Геннадий Юшкевич, участник Великой Отечественной войны:

Я себе дописал в анкете два года, потому что несовершеннолетним нельзя было быть в таких частях, как разведотделы. Но я думаю, что, может быть, этот возраст помог мне продержаться.

В Восточной Пруссии мне довелось продержаться в тылу врага 179 дней. Потом вернулся к своим после встречи с советской армией.

Сегодня Геннадий Владимирович и десятки других, безусловно, героев, спасших не только Беларусь, но и мир от «коричневой чумы» на площади Победы в Минске отдают дань памяти миллионам павшим своим товарищам в той войне.

3 июля – особая дата для Беларуси, один из символов независимости страны.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

От имени китайского народа сердечно поздравляю с праздником независимости. Этом год особенный – победа в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. Китайский и белорусский народы вместе воевали, вместе победили. Это общий праздник.

Иосиф Шагал, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Республике Беларусь:

Когда страна делает все в интересах своего народа, это и есть настоящая независимость. Независимо от факторов внешних, влияющих. На сегодняшний день Беларусь заставила говорить о себе как о самостоятельном государстве. Реально самостоятельном. И недавние события, то, что Беларусь превратилась в площадку для очень серьезных переговоров с привлечением мировых лидеров, в любом случае говорит о том, что эта страна независимая.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Праздник День Независимости Беларуси напрямую связан с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков, то есть, в принципе, тоже с победой советского народа. И это вот особенность этого года, 70-летия Победы.

Майра Мойра, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:

3 июля тоже связано с датой Второй мировой войны, но это все-таки два разных праздника. Один — это 9 Мая — это окончание огромной беды, огромных страданий, а 3 июля — это начало нового государства.

Дань памяти павшим — венок к монументу. Первый — от президента.

Цветы от высших должностных лиц, общественных организаций, духовенства, иностранных дипломатов, ветеранов. Память погибших в годы Великой Отечественной почтили минутой молчания.

Поздравить Беларусь с Днем Независимости на площади Победы собрались не только минчане или гости столицы. Иностранный дипкорпус 3 июля представлял почти все уголки мира.

С «цветком победы» на лацкане и двумя гвоздиками в руках — такой сегодня был своего рода дресс-код у зарубежных дипломатов.

Некоторые дипломаты успевали переговорить с президентом и о делах. Например, гости из Венесуэлы и Эквадора.

Военный атташе Украины поблагодарил за помощь Беларуси в поисках мирного разрешения конфликта на юго-востоке.

Александр Лукашенко услышал теплые слова от более чем 62 зарубежных гостей. И пожал столько же рук.

После завершения официальной части церемонии президент пообщался с ветеранами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

С праздником вас, дорогие мои, с праздником. Я долго вас не буду на солнышке держать. Здоровья вам, счастья. Вы наш договор помните: как можно дальше жить. Нам вы очень нужны. В общем, все, что я думаю про вас, уже сказал. Вы, наверное, услышали. И спасибо вам за поддержку!