Александр Лукашенко принял участие в церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске

Новости Беларуси. День Независимости в Минске начался 3 июля с торжественной церемонии возложения. Цветы и венки легли к монументу Победы. Это словно еще одно «спасибо» всем тем, кто сражался за освобождение нашей страны в Великой Отечественной, а уже позже прославлял независимую Беларусь. По традиции первый венок – от Президента.

Цветы также возложили и другие участники церемонии: высшие должностные лица страны, представители крупнейших общественных организаций, духовенство, представители дипкорпуса, ветераны. Память погибших в годы Великой Отечественной почтили минутой молчания.

Государственный гимн и марш сводной роты почетного караула стали финальными аккордами торжественной церемонии.

Специально, чтобы почтить память погибших во время Великой Отечественной, на площадь Победы пришли сотни белорусов. В той войне погиб каждый третий житель нашей страны. Именно 71 год назад страна была освобождена от немецко-фашишстских захватчиков. Восстав из руин, сегодня Беларусь добились права самостоятельно определять свою судьбу и заняла достойное место в мировом сообществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

На протяжении всей своей жизни мы этот праздник всегда отмечали. Когда стал праздником 3 июля День Независимости нашего государства, конечно, это праздник стал еще более значимый.

Хоть 20 лет – это небольшой период, но своим трудом, кропотливым мы старались себя как-то заявить и внутри страны, и на мировом уровне.

Очень светлый праздник. Мы обожаем этот праздник, гуляем, принимаем участие во всех мероприятиях.

Иосиф Шагал, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь:

На сегодняшний день Беларусь заставила говорить о себе как о самостоятельном государстве. Реально самостоятельном. И недавние события, то, что Беларусь превратилась в площадку для очень серьезных переговоров с привлечением мировых лидеров, в любом случае говорит о том, что эта страна независимая. Я думаю, да и молодежь, то, как себя ощущают ваши молодые люди, то, как они говорят о себе, о своей стране, говорит о том, что они граждане независимого государства.