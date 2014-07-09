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Президент Украины Петр Порошенко сокращает финансирование научной сферы в пользу увеличения объемов производства оружия

09 июля 2014 07:13
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Новости Украины. Украина остается в центре внимания мировой общественности. На востоке страны не прекращаются боевые действия. Выстрелы раздаются в Донецкой и Луганской областях.

Этой ночью в самом Донецке ополченцы заняли завод химических изделий, где изготавливают взрывчатые вещества.

Руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о вводе на подконтрольных территориях военного положения.

Тем временем президент Украины Петр Порошенко заявил о своем решении сократить финансирование научной сферы в пользу увеличения объемов производства оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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