Александр Лукашенко: Белорусская армия должна быть мобильной

Новости Беларуси. Белорусская армия должна быть мобильной. Это отметил 8 июля президент, посещая 103-ю отдельную гвардейскую мобильную бригаду сил специальных операций в Витебске. Глава государства познакомился с оснащением учебных классов, вооружением и экипировкой военнослужащих.

Александр Лукашенко поинтересовался и солдатским меню и попросил министра обороны дать на пробу несколько сухих пайков, чтобы лично оценить качество питания.

103-я мобильная бригада — элитное подразделение белорусских вооруженных сил. Свою историю ведет еще с 45-го года. В свое время ее бойцы одними из первых десантировались в Афганистане. Молниеносное решение поставленных задач — козырь витебских десантников и сегодня. Например, в кратчайшие сроки десантироваться туда, где колонна техники не пройдет. С 2009 года бригада входит в состав коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Уровень подготовки постоянно совершенствуется. В том числе и благодаря завершившейся недавно модернизации учебно-материальной базы. Ее результаты сегодня представили Президенту.

Александр Лукашенко познакомился с оснащением учебных классов, вооружением и экипировкой военнослужащих.

Мобильные соединения называют еще «тяжелым спецназом», они широко используют штатную бронетехнику. Александр Лукашенко познакомился с парком боевых машин бригады. Поинтересовался его оснащением и состоянием техники, а также техобслуживанием и ремонтом. Представили Президенту и новинку, которую успела испытать бригада. Это прототип будущего многофункционального автомобиля «Лис» на базе российского «Тигра».

Этот суровый на вид бронеавтомобиль на самом деле очень комфортный в управлении и даже оборудован кондиционером. В этом убедился личный состав бригады. На этом пока опытном образце они преодолели уже почти 2 тысячи километров. Этот армейский внедорожник не только резвый на суше, развивает скорость до 125 километров в час, но и с легкостью форсирует болото на глубине свыше метра.

Бронеавтомобиль собирают на Минском заводе колесных тягачей с использованием российских комлектующих. Президент интересуется характеристиками машины и дает поручение увеличить производство подобной техники в Беларуси, в том числе и собственных двигателей. Особое внимание — качеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Такие нам машины нужны. Для повышения мобильности подразделений армейских, не только спецподразделений. Нам надо будет, возможно, и другие части. МВД, пограничники – это понятно. Но я в данном случае говорю об армии. Это очень хорошая машина для наших Вооруженных Сил. Я еще раз говорю: хорошо у нас ПВО, зенитное, ракетное – все это хорошо. Но, не дай Бог, нас не подстрахуют со спины братья, нам придется вести войну самим, и это идеальное оружие. Поэтому это перспективная машина.

Виктор Гулевич, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Главе государства был предоставлен порядок организации боевой подготовки в пункте постоянной дислокации с использованием приказарменной учебно-материальной базы. Учитывая то, что в силах специальных операций уделяется большое внимание подготовке военнослужащих к выполнению задач, по предназначению должны использоваться все возможности для выполнения данных задач. Наличие таких объектов в приказарменной учебно-материальной базе, как многоцелевой комплекс, учебный корпус, строевой плац, спортивные сооружения, огневой городок, позволяют постоянно подготавливать военнослужащих по основным предметам боевой подготовки.

Внимательно изучил Александр Лукашенко и нынешнее армейское меню. В солдатской столовой Президенту доложили о продовольственном обеспечении подразделений сил специальных подразделений. В 2014 году были изменены нормы питания. Так десантникам к стандартному рациону полагаются дополнительные кофе и шоколад. А вот консервы и сухие пайки Президент пообещал лично продегустировать.

Как проходят тренировочные будни бойцов, Александру Лукашенко показали в обновленном городке тактико-специальной подготовки. Теперь десантникам необязательно выезжать на полигон, чтобы отработать прыжки с парашютом и пройти огневую подготовку.

Увиденным Александр Лукашенко остался доволен. На прощание Президенту вручили памятный знак от прославленной бригады с неизменным девизом десантников «Никто кроме нас».