Президент Сербии 18-20 ноября посетит с официальным визитом Беларусь

Новости Беларуси. Президент Сербии посетит Беларусь. Официальный визит, который начнется сегодня, 18 ноября, продлится три дня. За это время состоится ряд важных встреч, в том числе на высшем уровне. Лидеры двух государств проведут переговоры в узком и расширенном составах, по итогам которых подпишут совместное заявление. Кроме того, как планируется, Александр Лукашенко и Томислав Николич посетят строительную площадку экспериментального многофункционального комплекса «Минск-Мир». Они примут участие в церемонии закладки памятной капсулы, символизирующей начало реализации проекта. Он будет выполнен при участии сербских инвесторов и бизнесменов. В рамках визита президент Сербии также познакомится с продукцией Минского тракторного завода и экспозицией Музея истории Великой Отечественной войны.

Партнерским отношениям Беларуси и Сербии уже больше 20 лет. Они не ограничиваются только торгово-экономической сферой. Так, накануне Министерства обороны двух стран подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области военной науки и образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Велько Ковачевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия в Республике Беларусь:

Состоялся визит министра обороны Республики Беларусь. В ходе этого визита был подписан меморандум о сотрудничестве. Это открывает, конечно, сотрудничество в этой важной области. Между Сербией и Беларусью ограничений в их дружественных отношениях нет.