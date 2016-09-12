Миссия наблюдателей от ШОС назвала парламентские выборы в Беларуси образцовыми

Новости Беларуси. Свои выводы о том, как прошла избирательная кампания в Беларуси, озвучивают международные эксперты. Так миссия от СНГ признала выборы соответствующими Конституции и избирательному законодательству Беларуси. А вот миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества назвала выборы образцовыми. Эксперты также отметили, что наша страна продемонстрировала профессиональный подход к проведению парламентской кампании, не остались без внимания и гражданская активность белорусов и их ответственность за будущее своей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рашид Алимов, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества:

Наблюдал, как избиратель приходит, как он берет бюллетени, как спокойно голосует, как уходит, сколько времени уходит у него. Я обратил внимание, что очень быстро заходит и очень быстро выходит. Значит, он делает осознанный выбор, у него уже этот выбор есть. Он уже знает, кого он будет выбирать. Таким образом, можно четко для себя представить, что во время избирательной кампании была возможность и предоставлено достаточно времени для того, чтобы избиратель определился. Это принципиально важно.