Президент оценил образование: о новых формах и содержании школьных и вузовских реформ

Новости Беларуси. Белорусскую систему образования необходимо не реформировать, а совершенствовать. Об этом 1 апреля заявил Президент на совещании по развитию средней и высшей школы. Речь шла и о новых учебниках, и о том, чем дети должны заниматься в шестой учебный день. Не обошли вниманием и тему оптимизации. Она коснётся подходов к строительству тех же детских садов и созданию целых образовательных холдингов.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

Это современная первая учительница. Видите – она молодая, она интересная, она стройная. Наверное, это идеал и женщины, и учительницы.

Вид «молодой учительницы» ректор главного педагогического вуза страны утверждал лично. Но куда более сложная задача у Александра Жука - вылепить из своих студентов такой же идеальный образ первого наставника. От него зависит и интерес к учёбе каждого маленького белоруса, и нравственный облик всего общества.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

Сегодня, когда главным ресурсом и нашей страны становится интеллектуальный человеческий капитал, очень важно, чтобы мы формировали профессионалов - образованных и квалифицированных работников.

Образование через всю жизнь. Этот лозунг многих вузов, как парадигма развития страны. Меняется мир, жизнь и молодёжь. Тонко это чувствует Президент, по одному из дипломов – сам учитель. Александр Лукашенко ещё до выборов дал поручение внести корректировки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сфера образования. Я просто еще раз напомню, что министра я назначал нового в образовании, с «фронта» взяли. И также с «фронта» мы привлекли человека, который знает хорошо и наше среднее образование – школу. И тогда была поставлена конкретная задача. Так дальше жить нельзя. Мы вышли на ряд проблемных вопросов, и по ним даны были поручения разобраться с ними перед тем, как мы серьезнейшим образом обсудим эту проблему.

Выполняя президентское задание, Наталья Кочанова даже села за парту. В буквальном смысле замглавы Правительства прониклась школьной жизнью и обходила детские сады. Поэтому на совещании у Президента звучат сразу несколько мнений. Министр образования – о предложениях и новшествах, вице-премьер – о реальной ситуации в системе.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Несомненно, надо обратить внимание на молодых специалистов, которые приходят работать в наши школы и учебные заведения нашей страны. И, несомненно, эффективное использование тех площадей, которые есть в системе образования. Разработка новых программ, разработка новых учебников, система образования нашей страны, несомненно, должна отвечать тем вызовам, которые есть в обществе. И, конечно, основная задача сейчас педагогов всех уровней – это не только учить, но и воспитывать.

В целом система белорусского образования сложилась. Оставили лучшее, добавили современные подходы. Реформ не будет, толькоизменения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не надо никакого реформирования в образовании, надо просто совершенствовать то, что есть. Система образования нам с советских времен досталась неплохая, мы ее преобразовали. Мы к этому возвращались не один раз, писали новые учебники и так далее. Тем не менее, проблем еще там хватает. В каждой семье есть ученик или был ученик. В школе, в детском саду (дошкольное образование, как мы называем), в вузах и так далее. Люди учатся. Поэтому эта проблема волнует всех, и эта проблема обращена серьезнейшим образом в будущее.

Будущее образования в руках вот этих детей. Они ещё сами ученики, но уже готовы стать учителями.

Школьники:

С самого детства мне всегда была интересна профессия учителя. И вот теперь появилась такая уникальная возможность попробовать себя.

Я восхищаюсь преподавателями, которые у нас в школе, как они преподают, какая у них насыщенная речь.

В гимназии № 20 четыре направления: физико-математическое, химико-биологическое и два филологических. И своя особенность – здесь готовят будущих студентов для педвузов.

Наталья Дереклеева, заместитель директора по учебной части гимназии № 20 г. Минска:

Мы стараемся показывать сегодняшние возможность педагогической профессии. Как моральные, так и материальные. Возможность личности, многогранность личности учителя.

В стране сто профильных педагогических классов, где обучается полторы тысячи детей. Это будущий костяк педвузов. А ещё несколько лет грызть гранит учительской науки молодёжь не спешила. Даже наставническая альма-матер «голодала» по отличникам. Теперь сюда поступают не просто отличники, а те, кто горит призванием учителя.

Кристина Чайка, студентка 5-го курса факультета начального образования Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

Я думаю, что учитель – это что-то неимоверное, высокое, божественное, не такое, как все. Да, это была моя такая мысль в детстве. Я живу с этим и сегодня.

Готовить наставников со школьной парты в Беларуси договорились четыре года назад, когда дефицит студентов на учительских специальностях обсуждали с Президентом в аудиториях БГПУ имени Танка.Такой подход верный.

Поэтому сегодня уже в зале Дворца Независимости обсудили профильное обучение в старших классах и кластерном подходе, когда специалиста готовят со школы под патронажем профильного вуза. Уже сейчас каждый второй старшеклассник - в специализированном классе.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Будем идти по пути углубления, расширения профильного обучения, понимая под этим, что в профильное обучение мы вкладываем и понятие профессионально-технического обучения тоже. Это технологии, инженерия, которые школьник должен получать на уровне профтехобразования с ссузов.

Только в Беларуси на постсоветском пространстве сохранили систему профобразования. ПТУ и ССУЗЫ даже для слабеньких, но трудолюбивых «троечников» - социальный лифт. Поэтому к сокращению таких «школ жизни» для строителей, механизаторов и швей президент потребовал подойти с предельной осторожностью. Так же отнесутся и к закрытию малочисленным школам.

За три года последний звонок в буквальном смысле прозвенит для 185 школ страны. Здесь, например, в Акинчицах даже нет динамика для школьного звонка. Вот примерно так выглядит весь класс. Сейчас всё чаще сельские школы напоминают элитные пансионаты: на два-четыре ученика - один учитель.

Надежда Калесник, учитель ГУО «Акинчицкий учебно-педагогический комплекс детский сад-начальная школа»:

Конечно же, возникают некоторые трудности. Иногда, когда зимой ребята болеют, то даже работу в парах трудновато организовать. У каждого ребенка своя психология и каждый ребенок переносит это по-разному.

Закрывать жалко, но содержать дорого. Такие корабли знаний поддерживать слишком накладно, а содержать штат педагогов нецелесообразно. Да и «плавают» они вдалеке от морей современных образовательных методов. Поэтому дорогу знаний для учеников таких школ проложат к региональным центрам науки.

Ирина Язвинская, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Столбцовского райисполкома:

Уже организован подвоз, вернее, есть маршруты автобусов Столбцы-данный микрорайон это семь рейсов в течение дня. А с нового года отдел образования выделит еще один автобус для подвоза ребят на места учебы и обратно.

Все сэкономленные деньги пойдут на зарплаты учителем и развитием школ. В ближайшее время в стране оснастят полторы тысячи кабинетов физики, химии и биологии. Президент потребовал не считаться с деньгами и при создании новых учебников. Они должны стать красочными, понятными и современными.

А пока школьные материалы не то, что с ошибками – казусами. О интернете рассказывают школьникам старших классов, когда уже в начальных дети ведут свои твиттеры.

Поэтому новые книги будут боле современными и по форме и по содержанию, но в тоже время и простыми. Требование Президента – не перегружать детей школьной программой и весом самих учебников. Для этого создан коллектив авторов – лучшие в своих областях.

Лариса Мурина, главный научный сотрудник Национального институт образования Республики Беларусь:

10 и 11 классы больше надо ориентировать на научные основы. Это значит, чтобы они принимали участие в научно-исследовательской работе, чтобы они принимали участие в проектных всевозможных формах работы, чтобы они готовились к жизни.

Впрочем, в ближайшее время экзамены у Президента будут сдавать не только министры и руководители научно-образовательного блока. О видах на урожай Александр Лукашенко поговорит с аграриями после посевной. Анонсируется встреча со строителями, и дальнейшая работа над системой ЖКХ.

Александр Лукашенко:

Как же работают строители. Потому что мы слишком много шумим, кричим, разрабатываем ряд мероприятий, а потом, через некоторое время, все это глохнет и превращается, как народ говорит, «там шумят, а внизу все по-прежнему». Мы наконец-то поставили точку в ценообразовании, по тарифам поставили конкретную жирную точку, по «жировкам» (это волнует людей), но вопрос ведь стоит серьезнее: а как за эти деньги обслуживается население. То есть качество обслуживания.

А сегодня домой в своём портфеле министр образования унёс задание – работу над новыми предложениями. Ведь пока Михаил Журавков и его подопечные удачно сдали лишь зачёт. Экзамен ещё предстоит в конце августа на государственном педсовете. Тогда и должен лечь на стол президенту проект по новой системе образования не то, что без ошибок, даже без помарок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.