Президент о строительстве вокруг столицы: Прекращайте там строить, потому что это то же самое, что строить в Минске

Новости Беларуси. Облик белорусского столицы и городов спутников. О развитии Минска и прилегающих к нему территорий доложили главе государства.

Правительство разрабатывает государственную программу по развитию городов – спутников Минска. Именно там будет сосредоточены новые площадки для строительства жилья.

Большие изменения в скором времени коснутся жителей посёлков Руденск, Дружный и Свислочь. Продолжится возведение жилья и в Смолевичах.

А вот строительство многоэтажных домов в Пристоличье – останавят. Александр Лукашенко поддержал соответствующее предложение губернатора Минщины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приводите в порядок эти населённые пункты (типа Колодищей, Сенницы, Боровлян и прочая). Чтобы законченный вид был у них. И прекращайте там строить, потому что это то же самое, что строить в Минске. Может там по периметру любой деревни выделить там по 10 соток, по 5. Людям отдать и потроить разнотипные такие красивые домишки. И внутри навести порядок.