Александр Лукашенко 1 сентября посетил специальную общеобразовательную школу-интернат № 13 в Минске

Новости Беларуси. Не потерять себя в жизни и найти в профессии. О том, как помочь адаптироваться и стать полноценными людьми «особенным» детям, говорили 1 сентября в 13-й школе-интернате Минска. В День знаний учебное заведение посетил глава государства.

Сегодня здесь получают образование 120 детей с нарушением слуха. Для них созданы все необходимые условия, которые позволяют ребятам получать точно такое же среднее образование, как и в обычных школах.

Первое сентября. Алена садится за парту. 12-й год подряд. Последний – выпускной класс. Именно 12-й. В школе-интернате для детей с нарушениями слуха учатся на год больше, чем в обычных классах. Таким детям нужна особая подготовка – в начальной школе. С нарушением слуха Алена родилась. Хотя в семье все (и родители, и старшая сестра) отлично слышат. Родной Новогрудок далеко, но семья приняла решение, что смышленая и способная девочка должна обязательно учиться в столичном интернате, чтобы потом поступить в институт.

Алена Лянцевич, учащаяся ГУО «Специальная общеобразовательная школа-интернат № 13 Минска для детей с нарушением слуха»:

В институт поступать буду, но пока еще не решила куда. Нормальное настроение.

Сегодня, в День знаний, в эту особенную школу приехал Президент. Чуть позже Александр Лукашенко признается: «особенными» этих детей он уже не считает. Вот кабинет труда. Здесь запросто реализовали то, о чем не раз говорил глава государства.

В 14-16 лет здесь ученицы уже имеют трудовую книжку. В летних лагерях зарабатывают свои первые деньги. Сами обшивают и себя, и школу. Шторы, одежда. По сути, уже со школьной скамьи – первая профессия. Обучать детей с нарушением слуха, разумеется, может не каждый преподаватель.

Алла Габзовская, учитель ГУО «Специальная общеобразовательная школа-интернат № 13 Минска для детей с нарушением слуха»:

Помимо основного образования (педагогического, учитель-предметник) имеют еще дефектологическое образование, сурдообразование. Взаимоотношения «педагог и учащийся» в нашей школе более тесные и близкие. И поэтому у нас здесь атмосфера некоторой семейственности, нечто такое, что нас сближает особенно.

Язык жестов – он как язык любви. Можно обойтись и без голоса, и без лишних слов. Чтобы суметь донести самое главное в жизни. Не так давно в университетах начали готовить педагогов, а теперь и преподавать язык жестов в школах.

Владимир Федорович – носитель этого языка. А еще он прекрасно читает по губам с любого расстояния.

Владимир Мелеховец, учитель ГУО «Специальная общеобразовательная школа-интернат № 13 Минска для детей с нарушением слуха»:

Я помню, когда учился в школе, был глухой и сидел за первой партой. Моя задача была поставлена усиленно работать над восприятием артикуляции. То есть я пытался всеми усилиями считывать с губ. Несмотря на то, что я глухой, я понимаю, что не может быть никакой ни скидки, ни поблажки. Я не считаю себя инвалидом, а считаю себя полноценным человеком в нашем обществе.

Не слышащего абитуриента много лет назад вопреки правилам зачислили в педагогический вуз на факультет истории после личной беседы с министром. Он отлично понимал по губам речь и без труда отвечал на все вопросы чиновника. Такая удивительная особенность помогает уже опытному педагогу сегодня ставить артикуляцию ученикам.

Хорошие условия, современное оборудование, комнаты для отдыха. Образование абсолютно идентичное стандартному. Оценки в зависимости от успеваемости. Вот еще один преподаватель – Дмитрий. Учит детей информатике. Когда-то он сам закончил это самое заведение, а теперь, получив профессию, инженер-программист вернулся сюда преподавать.

Правда, не всем выпускникам везет с трудоустройством. Главе государства говорят о проблеме. Даже при наличии заранее заключенного договора работодатели отказываются принимать сотрудника с особенностями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что это за факты? Это вообще чудовищно. Я даже не верю, что у нас это может быть. Вы мне изучите проблему, кто не берет, почему не берет. Тем более, когда заказывают людей, знают, что к ним придут, и отказывают. Вы уточните, где это, кто у нас такой смелый. Таких людей надо поддерживать всегда.

Для того, чтобы кадры были действительно конкурентоспособными, в школе-интернате не стоят на месте. Очередной эксперимент. Английский язык для детей с нарушением слуха. В трех классах уже изучили азы иностранного.

Галина Гурбо, директор ГУО «Специальная общеобразовательная школа-интернат № 13 Минска для детей с нарушением слуха»:

Это нужно, и результаты есть. И на примитивном уровне дети владеют английским языком. Надо учитывать сегодня век современных технологий. Это использование информационно-коммуникативных технологий, это связано с будущими профессиями, которые они выбирают.

Всего 120 детей. Классы небольшие. В первый в этом году пришли 10 ребят. В День знаний их ждал приятный сюрприз.

О чем говорят на первых уроках? Сложные задания и оценки далеко впереди. Сегодня разговор о незыблемых ценностях. О мире, о стране, о мечтах. О детских, и о взрослых.

Особенные дети по-особенному добрее, но еще и целеустремленнее, – отмечает глава государства. Они по-иному воспринимают мир, но ни в чем не уступают обычным детям.

В праздничный день – обмен подарками. Для школы-интерната от Президента современная многофункциональная система, которая поможет сделать обучение и легче, и разнообразнее, и интереснее. Главе государства подарок на память от воспитанников школы-интерната.

Александр Лукашенко:

Я сегодня впервые для себя, долго думая, открыл такую вещь: никакие вы не инвалиды, абсолютно нет. Вы такие же, как и мы, просто немножечко от нас отличаетесь, совсем чуть-чуть. И государство должно для вас сделать совсем немного, на это немножко, на это чуть-чуть сделать так, чтобы вы вообще были незаметны в обществе, чтобы были абсолютно такими, как мы. Конечно, есть люди действительно с ограниченными способностями и возможностями, которые перемещаются на коляске, ходить не могут, не дай бог, конечно. Пусть их немного, но они есть. Для этих людей мы должны сделать так, чтобы они спокойно могли выйти из своего жилища, чтобы они могли спокойно пойти в центр развлечений или заняться любимым делом. Вот это главное, что должно сделать государство.

И еще, что я хочу сказать. Конечно, взрослых, детишек, которые здесь занимаются, и преподавателей особенно, руководство нашей школы заботит то, какой дальше вы изберете путь. Я вам обещаю, что здесь проблем у вас не будет. Мы договорились, что в правительстве мы еще раз изучим проблему занятости, чтобы все вы нашли свое место в этой жизни, чтобы вы могли работать и зарабатывать для себя и своих детей.

Спасибо всем педагогам за тот труд, который они вкладывают в вас. Это благодаря им вы становитесь намного образованней, лучше, патриотами своей страны. Вы любите, я вижу, свою страну. Спасибо вам за это и поздравляю вас всех с началом долгого, порой нудного, тяжелого пути. Будем ждать июня, когда вы промежуточный финиш осуществите. А кто-то уйдет в эту большую жизнь из этой прекрасной школы. Я вас поздравляю с Днем знаний, с началом учебного года.

Не могли не затронуть сегодня и общие проблемы системы образования. Уже не раз глава государства поднимал вопрос о статусе учителя и его заработной плате.

Александр Лукашенко:

Школа – это прекрасно для человека. И с точки зрения его свободы, творчества, сам заняться может каким-то вопросом. Единственное, надо, чтобы они не обижались на низкую зарплату. И вот за счет этого нам надо хотя бы на четверть еще им на какое-то время поднять зарплату. Я уверен, из школы никто не уйдет. Условия хорошие, жить можно. И в школе работать нужно. А по их денежному довольствию, еще чему-то, это же не только деньгами, можно человека поддержать и другими вещами, например, на которые тратиться приходится. Поэтому давайте, шаг уже сделали в правительстве, как договаривались, в течение короткого времени попробуем в этом плане поднять учителям. Но первое мое условия – вы должны систему образования очистить полностью от этих прилипал разных. У нас их море. Начиная от верха, Министерства образования, и заканчивая школой. Надо посмотреть не в ущерб детям.

Учебный год сегодня только начался, впереди у педагогов и школьников ежедневная напряженная работа. Будет продолжен и путь по совершенствованию системы образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.