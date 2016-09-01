Парламентские выборы в Беларуси: портрет Кальварийского избирательного округа

Новости Беларуси. Корреспондент программы «Столичные подробности» на СТВ прошлась по новостройкам Кальварийского избирательного округа и обратила внимание на то, что изменилось там за последние годы и чего еще не хватает местным жителям.

Детский сад рядом с домом. Эта мечта стала явью для сотни родителей. Буквально год назад в самом центре мини-полиса разместилось красочное двухэтажное здание для маленьких минчан «Под парусами детства».

В здании все продумано до мелочей. «Начинка» садика – уютные музыкальный и тренажерные залы, компьютерный класс и не только. Есть помещения для занятий с психологом, дефектологом и даже групп кратковременного пребывания мам с малышами.

Еще одно долгожданное приобретение жителей Кальварийского округа. В обновленном виде встретила своих учеников и 127-я столичная школа. Здесь заменили окна, коммуникации, укрепили стены и сделали косметический ремонт классов.

После капремонта открылась 20-я городская детская поликлиника. В обновленном медучреждении созданы все комфортные условия как для юных пациентов, так и для медперсонала. Помимо внешнего лоска в поликлинике установлено новое оборудование, расширено отделение медицинской реабилитации, появился кабинет водолечения.

Планируется, что свой голос за кандидатов на депутатское кресло в Кальварийском избирательном округе отдадут 64577 жителей.