Президент на встрече с главой КГБ: Как себя НАТО ведет сегодня у границ Беларуси?

Новости Беларуси. О прошедшей избирательной кампании речь шла 24 марта и на рабочей встрече Президента с председателем Комитета государственной безопасности. Как заверил Валерий Вакульчик, выборы прошли спокойно. Никаких серьёзных происшествий зафиксировано не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что происходит на фоне борьбы со шпионажем и контрабандой, очень важно. Но, прежде всего, я хотел услышать ваше мнение, вашу оценку ситуации в связи с прошедшими выборами. Насколько она была спокойной, как население реагировало на предвыборную кампанию и на сами выборы, которые состоялись 23 марта и за 5 дней было досрочное голосование? Каково настроение людей? Может, мы где-то что-то недосмотрели, недостатки какие-то есть? То есть, выборная кампания - это тоже процесс, из которого надо соответствующие уроки извлекать. Это экзамен, который сдавала власть. Поэтому, ваша точка зрения на этот счет, ну, и те вопросы, которыми занимаются спецслужбы, особенно в связи с событиями в Украине. Мы принимали ряд решений по военной составляющей, учения и так далее и тому подобное. Как себя НАТО ведет сегодня у границ нашей Республики? С вашей точки зрения, есть ли здесь настораживающие какие-то моменты, которые, может быть, невидные при первом приближении.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Обстановка, в связи с прошедшими выборами в Республике Беларусь, действительно, в целом характеризуется как стабильная. И хочу прежде всего отметить рост активности населения, и их участия в выборной кампании. То есть, если простым языком сказать, что они неравнодушны к процессам, происходящим в стране. И, надо признать, что определенную роль в этом всем сыграли события, происходящие у наших соседей. То есть, это был как повод для того, чтобы оценить то, что происходит у нас в стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Через призму украинских событий люди оценили стабильность в нашей стране.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Да. Они поняли, что это нужно беречь. Что за это нужно бороться. И, если мы это не сбережем, если мы сами это не сохраним, то никто за нас это не сделает. Я хочу сказать, в этом плане надо сказать спасибо нашим людям. То, что они действительно это понимают и в этом плане поддерживают власть и приняли участие, сделав свой сознательный выбор. Подход людей повлиял на процессы в связи с выборами. На то, что они прошли в целом спокойно, не было никаких трагедий. Некоторые мелкие нарушения были, но они носили единичный, несистемный характер и, по сути дела, разбирались власти на местах.