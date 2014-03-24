Украина сократила поставки электроэнергии в Крым в 2 раза. Обесточено около 30% полуострова

Новости Крыма. Симферополь и несколько районов Крыма оказались обесточены. Специалисты сообщают, что поставки электроэнергии Украиной на полуостров накануне вечером уменьшились в 2 раза. Идет плановое веерное системное отключение в зависимости от объемов поставляемой энергии. В данный момент обесточено около 30% Крыма.

Компания поставщик «Укрэнерго» уже заявила, что это произошло из-за ремонта 2 линий электропередач. Однако, ряд экспертов считают, что таким образом Киев пытается оказывать давление на Крым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам украинских специалистов подача электроэнергии будет восстановлена в ближайшее время. Известно, что свет уже появился в некоторых районах Симферополя. Но пока в Крыму, чтобы обеспечить больницы, запускаются мобильные дизель-генераторные установки.