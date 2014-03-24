Николай Лозовик: Избирательная кампания прошла спокойно, серьезных нарушений избирательного законодательства не зафиксировано

Новости Беларуси. Выборы в местные Советы депутатов в Беларуси состоялись. Накануне, в основной день голосования, свой гражданский долг исполнили миллионы белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участки закрылись в 8 вечера, после чего стартовал процесс, который обычно не доступен взгляду простого избирателя. Урны с бюллетенями были вскрыты и начался самый ответственный этап - подсчет голосов.

Результат нынешних выборов показал беспрецедентную активность белорусов для такого рода избирательных кампаний. Это касается как досрочного голосования, так и основного дня выборов.

Статистика говорит сама за себя. По данным Центризбиркома в выборах приняли участие более 77% избирателей.

К слову, а почти 19 тысяч депутатских мандатов претендовали 22 тысячи кандидатов. Вотчиной нынешних народных избранников станут свыше 1 300 местных Советов.

По оценкам специалистов выборы прошли спокойно, в деловой, доброжелательной обстановке. За порядком на каждом избирательном участке и прилегающих территориях следили сотрудники милиции. Никаких чрезвычайных происшествий за время голосования зафиксировано не было.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

В целом избирательная кампания, я бы сказал, прошла спокойно, планомерно и каких-то серьезных нарушений избирательного законодательства в ходе этой кампании вообще не зафиксировано. Конечно, были некоторые шероховатости в работе избирательных комиссий, но кто не работает - тот и не ошибается. Главное то, что у нас все-таки в комиссиях работают общественники, а не профессионалы юристы. Поэтому некоторые может быть где-то неточности были, некоторые не сознательные ошибки. Но те недостатки, которые выявлены в ходе выборов, никоим образом не повлияли на результаты голосования.