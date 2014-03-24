Крымские жители после присоединения к России: Если лучше не будет, то хуже точно не станет!

Новости Крыма. Крым после референдума. Утром в понедельник жители автономии проснулись уже гражданами другой страны. Этот день был объявлен выходным. Кто-то отдыхал, кто-то работал, кто-то праздновал. Полуостров – уже в составе России – пережил первую неделю после голосования, за ходом и результатами которого наблюдал весь мир. И если Россия почувствовала на себе санкции экономические Запада, то какие эмоции переполняют крымчан? Не только то большинство, проголосовавшее за вступление в состав Российской Федерации, но и те 17%, не пришедших на референдум?

Те, кому на Руси жить хорошо, вышли вечером на улицы Симферополя уже не ради галочки.

Этот день, несомненно, войдет в историю всего Крыма. В избирательном марафоне поставлена точка. А здесь, на центральной улице в Симферополе, собрались тысячи крымчан. Все он ждут, когда же подведут черту.

Кричали не только женщины «Ура!» и в небо чепчики бросали. Дресс-код в этот день вряд ли кто-то диктовал, но законодатель моды крымской весны – российский триколор. Хоть заранее и плохая примета, но с поздравлениями на сцену высадился десант русских звезд. И вот к народу выходит правительство Крыма.

До самого утра обрабатывались бюллетени. И словно замерло все на рассвете – итоги. Больше 96% крымчан из 83% волеизъявивших проголосовали за вступление полуострова в Российскую Федерацию. Следом отрапортовали и международные наблюдатели, следившие за ходом голосования.

Энрике Равелло, депутат парламента Испании:

Я проблем или нарушений не зафиксировал. На тех участках, где я был лично, и с документами, и с процессом голосования все соответствовало нормам.

Дата основания Крымской астрофизической обсерватории Киевского национального университета – начало XX века. За все это время на Симеизской обсерватории астрономы открыли 150 ранее неизвестных туманностей, 149 малых планет и 8 комет, а открытие явления вращения звезд принесло обсерватории мировое признание. Здесь же 55 лет назад впервые получили изображение обратной стороны Луны, принятое с межпланетной станции.

Игорь Николаенко, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Киевского национального университета:

Одна из самых старейших обсерваторий в Европе. Финансирование было минимальное. Лишь уровень погашения счетов и зарплат. Пока все рабочее, пока все действует, пока мы работаем. Мы входим и в международные программы по работе, то есть у нас проекты есть с Россией, с Европой, с той же Америкой.

Симеизская обсерватория долгое время ходила по рукам. И вот уже год стала филиалом Киевского национального университета. Игорь – младший сотрудник, но большой фанат своего дела. Несмотря на то, что в месяц любимая работа приносит лишь порядка 200 долларов, а растет двое детей, говорит: нет ничего прекрасней, чем вдали от огней большого города наблюдать за огнями небесных тел.

Игорь Николаенко, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Киевского национального университета:

Если говорить, наверное, о развитии или о поддержании работоспособности всего этого, в основном это только лишь за счет каких-то личных инициатив.

При том даже без телескопа видно: наука для любого государства – ускоритель для экономики. Поэтому в обсерватории сейчас с надеждой смотрят не только в небо, но и в будущее.

Игорь Николаенко, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Киевского национального университета:

Наука не нужна Украине. Тут есть свои какие-то проблемы политические и дележка власти.

Пока жители полуострова оценивают «до и после» и размышляют о недалеких перспективах, крымские власти на оперативном заседание в Верховном совете уже в понедельник принимали важные решения: Крым выходит из состава Украины и изъявляет желание войти в состав России. С таким предложением уже на второй день после референдума политэлита полуострова прибыла в Москву, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

В Крыму состоялся референдум. Он прошел в полном соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами.

Жители слегка сменившего прописку полуострова, естественно, задумываются, как это – приноровиться жить по-новому.

Вот уже второй день, объявили, в Крыму теперь ходит российский рубль. Стало это национальной валютой. Но, тем не менее, два года еще будет ходить и украинская гривна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А мы отправляемся на продуктовый рынок посмотреть, как продавцы относятся к новым деньгам.

Валентина Щербино, продавец:

Пока можно купить только за гривны.

Валентина продает тюльку, окуней. Дары Черного моря в списке популярных продуктов в Крыму. Стала за прилавок в Симферополе недавно, 12 лет до этого проработала в Беларуси. Но дома, признается, теплее, потому и вернулась.

Валентина Щербино, продавец:

В Беларуси хорошую зарплату получала, тоже на рынке работала, мне нравилось в Беларуси очень. Строго, конечно, но зато все документы досконально были. Все было в порядке.

Торговля в экономике Крыма занимает вторую позицию. Все же с огромным отрывом вперед ушла туристическая индустрия.

Еще из нововведений полуострова: в конце марта крымчане заживут с Москвой без разницы во времени. Кстати, близится здесь и час «заработка». Будет ли он пиком?

Море волнуется раз, море волнуется два. Но большинство крымчан сейчас волнует, состоится ли курортный сезон. Возможно, воспоминания о нелегкой украинской зиме все-таки пропадут, как следы на песке.

Дорога к набережной в Судаке, как лунная – пустынно. О том, что здесь когда-то была жизнь, напоминают разве что прошлогодние вывески. У единственной открытой сувенирной лавки продавец при виде нас удивительно оживляется.

Настороженно подходит к заезжим и прохожая бабушка: «Чьих будете? Предъявите паспорт». Впрочем, для нынешнего Крыма проверка документов дело привычное. Белорусские удостоверения сразу располагают к беседе.

Бабушка:

Сегодня только соседка спорила, говорила: «Эйфория пройдет и ничего не будет». Пускай пройдет, если лучше не будет, то хуже точно не будет. Украинской пенсии хватает только на коммуналку и на лекарства. И на кусочек хлеба с молочком, может быть. Все.

Ашот – армянский крымчанин, так сам себя называет. В Судак со всем семейством переехал с малой родины после землетрясения еще в конце 80-х. Так и остался. 15 лет назад занялся туризмом. Построил пансионат.

Ашот Фароян, владелец частного пансионата в Судаке:

75% пансионата работает с белорусами. Тем клиентам, которые в нашем пансионате познакомились, создали семью, даем для них номер как для новобрачных. Бесплатно.

Сейчас бизнесмен обеспокоен: как после всего, что случилось, до его пансионата доедут белорусы, ведь придется пересекать границу на автобусе дважды. Пока ведет переговоры с белорусскими операторами, которые и сами не уверены, прибыльно ли будет привычное направление. Но, тем не менее, уже через несколько дней здесь начинается подготовка к сезону – персоналу объявлена «полная готовность».

Ашот Фароян, владелец частного пансионата в Судаке:

У меня друзья, много близких украинцев. Поэтому мы никогда в жизни не будем считать, что они уже не наши братья. Будем держать всегда отношения братские, постоянно. И для того, чтобы наша дорога была свободной, чтобы к туристы приехали, чтобы мы действительно с ними жили мирно и дружно. Это ничего не говорит, что сегодня политика так прошла, что мы уже живем с русскими. Мы будем мир содержать с украинцами и у нас все будет хорошо.

На наше удивление, Ашота даже не расстраивает, что один из украинских банков заблокировал счета крымчан. У него лично закрыт доступ к нескольким банковским карточкам. Бизнесмен, махая рукой, обещает: все образуется, не было печали, лишь бы не уходило лето.