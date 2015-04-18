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Президент на строительстве детской поликлиники в Каменной горке: Это будет экспериментальная суперполиклиника

18 апреля 2015 13:25
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Новости Беларуси. Белорусы по всей стране 18 апреля приняли  участие в республиканском субботнике. Традиционную инициативу населения поддержал президент Беларуси. Александр Лукашенко трудился в минском микрорайоне Каменная Горка на строительстве детской поликлиники. Глава государства прошел инструктаж по технике безопасности и в составе бригады приступил к выполнению работ по устройству цементно-песчаных стяжек.

Всего на объекте работали три бригады. Одна из них полностью состояла из представителей многодетных семей. Для них строительство именно этой поликлиники имеет принципиальное значение. Сдать объект планируют в декабре. Но уже сегодня журналисты, которые имели возможность задать вопросы президенту, поинтересовались у главы государства — удастся ли укомплектовать кадрами новые объекты здравоохранения.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Мы сюда направим столько врачей и среднего медицинского персонала, сколько надо, поэтому вы не переживайте, живите здесь спокойно. Деток мы обеспечим. Это будет экспериментальная в какой-то степени, суперполиклиника детская. Рядом будет и взрослая поликлиника. Здесь не может быть никаких проблем. Тем более меня информировали, что во Фрунзенском районе за 2 года мы направили сюда врачей, по-моему, 100 или 200 человек. Это тоже немало.
А вообще, мы немножко шалим в этом отношении. Мы уж слишком на широкую ногу живем. У нас, порой, и с избытком врачей на то количество жителей, которые мы имеем в том или ином районе. Слава Богу. Это для людей. Это за счет людей, для людей, за счет их налогов, поэтому особо напрягаться в этом отношении не следует. Нам бы другой вопрос решить — чтобы вы ценили свое здоровье. Самая большая проблема в нашем обществе сегодня — не хотят ценить свое здоровье. Кто-то напился, кто-то курит (это главная причина онкологии), кто-то боится на улице выйти, не говоря, чтобы уже пробежаться, так пешком пройти.  Я уже не говорю о питании — едим абы что, когда захотим или не захотим. Поэтому за поликлинику не переживайте.              

На субботнике в составе бригады №1 — помощники, с которыми президент работает каждый день, сотрудники Администрации. В похожем формате 18 апреля трудятся коллективы самого разного уровня. Причем особенно популярны во время субботника именно строительные площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Радьков, помощник президента Республики Беларусь:
Где бы люди не работали, он создает настроение. Но особое настроение в субботник на стройке. Во-первых, потому что не строишься  — не живешь. Во-вторых, там сразу виден результат. В-третьих, строительство предполагает командный дух.   

Во время субботника журналисты смогли задать президенту вопросы, касающиеся  различных аспектов. Об этом подробнее в нашем вечернем выпуске.

# Александр Лукашенко # Александр Радьков # Субботники в Беларуси

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