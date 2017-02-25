«Военный парад – способ показать, что у Эстонии есть могущественные союзники»: что делает НАТО в Прибалтике

Своеобразно «встретили» 23 февраля в Эстонии. Накануне к берегам страны подошел американский ракетный крейсер, а 24-го в Таллинне состоялся военный парад, в котором приняли участие военнослужащие из нескольких стран НАТО. Алексей Волков – с подробностями.

99 лет назад Эстония стала суверенным государством, а в 2004 году вступила в НАТО. И вот – праздник независимости с лишь отчасти своими войсками – парадом правит синее полотнище с «розой ветров». Под символом Альянса прошлись по улицам Таллина сотни единиц «союзной техники» и тысяча солдат.

Сергей Кизима, политолог:

Военный парад – это способ показать, что Эстония не одинока, она вступила в блок НАТО, у нее есть могущественные союзники. И Эстония, соответственно, может рассчитывать на какую-то защиту.

Это не заезжие военные. Отныне Прибалтика – место постоянной дислокации трех тысяч солдат НАТО. А вот главный аргумент Альянса в регионе – ракетный крейсер класса «Тикондерога» из США. Он способен вести бой даже в случае применения оружия массового поражения. Однако у балтийских берегов больше как символ – регион под защитой.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

Войска начали прибывать в Эстонию, Польшу, Литву и Латвию. К июню передислокация закончится. Отмечу, что это оборонительные шаги – мы не собираемся перекидывать войска, чтобы сравняться по численности с Россией. Цель – предотвратить войну, а не начать ее.

Расширение НАТО на Восток неоднократно вызывало недовольство Москвы. Договаривались еще в 1990 году, что дальше Германии Альянс не пойдет. Позже, в 1997 году, даже подписали «основополагающий акт».

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

Расширение НАТО привело к небывалому за последние 30 лет уровню напряженности в Европе. НАТО так и осталось институтом холодной войны. Говорят, что войны начинаются в головах людей. Там же они, по логике, должны и заканчиваться. Однако с холодной войной этого пока не произошло.

Конечно же, размещение войск в Прибалтике, Польше, акватории Черного моря – стратегические шаги, которые не рассчитаны на полноценный конфликт с Москвой. Просто политическое давление. Ведь даже с силами НАТО общая армия прибалтийских республик едва ли достигнет 30 тысяч. А это в два раза меньше по численности белорусских Вооруженных Сил, которые, согласно Доктрине, нацелены исключительно на оборону страны.

Сергей Мусиенко, политолог:

В военно-технической сфере мы довольно взвешенно и спокойно проводили и проводим свою линию. И перевооружения, и подготовку Вооруженных Сил. Все идет планово, четко, здесь никаких резких движений не надо делать, кому-то что-то показывать и доказывать.

Однако паранойя успела поразить ту же Эстонию. Спецслужбы страны уверены: Россия готовит девушек, которые будут провоцировать солдат НАТО на беспорядки.

Но куда большим испытанием для Альянса стала новая администрация в Вашингтоне. Платить в «союзный» кошелек должны все страны-участницы.

Майкл Пенс, вице-президент Соединенных Штатов Америки:

Президент Дональд Трамп и народ Америки ожидают, что все страны Альянса поучаствуют в его финансировании. К концу нынешнего года все участники блока должны на нужды НАТО выделить 2% своего ВВП, не менее.

Другая проблема для Прибалтики – сами военные НАТО. Порой они попадают в совсем анекдотичные ситуации. Солдат не пустили в бар, они устроили драку и подожгли автомобиль, попутно напевая армейские частушки.

Из-за этого скорее негативное отношение к соседям в камуфляже и у самих граждан. В Латвии блоку не доверяет каждый второй житель. Схожая статистика в Литве и Эстонии.