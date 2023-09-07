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Президент Экваториальной Гвинеи с визитом в Беларуси. Какая программа запланирована?

07 сентября 2023 07:22
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Беларусь продолжает курс на активизацию сотрудничества со странами Африканского континента, ведь без Африки мир развиваться не может, будущее за этим континентом. 6 сентября президент Экваториальной Гвинеи прибыл с официальным визитом в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск вечером.

Президент Экваториальной Гвинеи с визитом в Беларуси. Какая программа запланирована?-1

Республика Экваториальная Гвинея – одно из самых богатых и стабильных государств Африки. По итогам 2021 года ВВП страны превысил 12 миллиардов долларов, уровень инфляции – около 5 %. Страна занимает 1 место на континенте по показателю ВВП на душу населения – около 8 000 долларов.

Президент Экваториальной Гвинеи с визитом в Беларуси. Какая программа запланирована?-4

По прибытии в Минск президент Гвинеи возложил цветы к обелиску на площади Победы.

Президент Экваториальной Гвинеи с визитом в Беларуси. Какая программа запланирована?-7

Программа пребывания в Минске лидера Экваториальной Гвинеи насыщена официальными переговорами, запланировано подписание двусторонних документов, посещение предприятий, знакомство с потенциалом наших производителей. Центральной частью визита, который подтверждает взаимный интерес, востребованность отечественной продукции, опыта и технологий, станут переговоры с Александром Лукашенко.

Официальная встреча глав государств и переговоры в узком и расширенном составах пройдут во Дворце Независимости. По их итогам планируется подписание пакета двусторонних документов, направленных на развитие отношений по широкому спектру направлений – от экономики до гуманитарной сферы.

# Беларусь-Гвинея # Фотофакт

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