Томаш Грыгуч, писатель, аналитик (Польша):

Это очевидно, вопрос избирательный. Партия «Право и справедливость» знает о том, что после восьми лет управления в Польше значительная часть поляков видит ухудшение условий жизни. Поляки видят дороговизну, как дорого все стоит в магазине, на заправочных станциях, выше счета, запрет на газ, правительственная пропаганда не изменит эту картину. Вместе с тем власть ищет хороший выход из этой проблемы. И таким хорошим выходом является эскалация войны. Это, во-первых, нужно найти врага. Этим врагом уже много лет является Минск. А Президент Александр Лукашенко угрожает целой галактике.

Другим врагом, конечно, является Россия. Милитаризация Польши имеет несколько целей вооружения. Во-первых, нужно нагнать страх на людей войной. Это мобилизует людей, мобилизует электорат во власть. Партия «Право и справедливость» строит свой образ сильной власти. Только она – это маленький испуганный клоун, который выполняет поручения Вашингтона. А во-вторых, что не менее важно, это отличный бизнес. Покупка и продажа оружия – это отличный бизнес. Кто на этом зарабатывает? Наверное, не поляки. Мы не заинтересованы в эскалации войны. Мы не хотим никаких войн. Мы, поляки, хотим жить не только спокойно с нашими соседями. Кем для нас является Беларусь? Я расскажу коротко. Беларусь для нас – брат, сосед и приятель. Зачем нам покупать оружие, которое может быть использовано против Беларуси и России? Это только в интересах США.

То есть это много денег, мы поляки – это не власть. Мы не партия «Право и справедливость». Они потратили огромные суммы денег. Миллиарды долларов взяты в кредит. То есть это будут платить наши дети и внуки. И это вооружение будет не только нам служить, но и Украине. Поляки выслали все, что имели, Украине. Немного осталось из современного и необходимого оборудования для обороны страны. Эта власть сама называет себя «слугой Украины». Ведь там милитаризация – это первое. Выборы – второе, отличный бизнес, много денег, много миллиардов долларов, которые заработали США. Поляки скупили какой-то пушечный дом в Южной Корее. И все на этом получают, но только не Варшава. Это не в нашем интересе.

Во-вторых, имеем право вызывать непокой наших соседей. Минск и Москва имеют право задавать вопросы. Для чего Abrams стоят на границе Беларуси? Каждый нормальный Президент, а Президент Лукашенко – серьезный политик. И то, что я говорю, это не только мое мнение, это мнение большей части поляков. Мы завидуем, что у вас есть такой Президент, отважный, серьезный, ответственный за свою страну. Вы имеете право, и Президент Лукашенко имеет право беспокоиться, что происходит на границе с Беларусью. Это беспокоит не только вас, но и поляков, которые еще могут думать.

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