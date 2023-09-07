Лукашенко проведёт переговоры с президентом Гвинеи

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 7 сентября, во Дворце Независимости проведет встречу с главой Республики Экваториальная Гвинея, информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Лидер африканского государства получил приглашение от белорусского Президента в начале лета. Встреча была запланирована на конец июня, но визит был перенесен. В среду, 6 сентября, глава Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибыл с официальным визитом в нашу страну.

Сообщается, что сегодня пройдет торжественная встреча, переговоры в узком и расширенном составах, подписание документов, ожидаются заявления для средств массовой информации.