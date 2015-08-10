Новости Беларуси. Президент Беларуси встретился с премьер-министром Пакистана. Автомобиль с Навазом Шарифом около получаса назад подъехал ко Дворцу Независимости. Гостя встречал Александр Лукашенко. После теплого приветствия прозвучали гимны двух государств.

После знакомства с делегацией политики отправились на переговоры. Общение Александра Лукашенко и Наваза Шарифа продолжается в эти минуты во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко:

Главное, о чем хочу сказать в начале наших переговоров — прежде всего поблагодарить за обязательность. Мы с Вами договорились в этот день, в этот час встретиться в Минске. Благодаря тому, что вы умеете слово держать, мы в этот день и в этот час встречаемся в Минске. Мы с Вами договорились, что это будет отнюдь не туристический визит, а визит насыщенный экономическими мероприятиями, он выльется в создание прочной договорно-правовой базы между нашими государствами. Так оно и произошло. Мы с Вами намерены в результате переговоров подписать полтора десятка документов. Мы тогда с Вами договорились о том, что серьезно будем работать над подготовкой Вашего визита, что представители наших деловых кругов посетят Пакистан, а ваши члены правительства, деловые круги побывают в Беларуси, изучат ее, чтобы с вами могли принять серьезные решения в результате Вашего визита. Мы это все сделаем.

Я Вам сказал, что наше уважение к Вам в Беларуси безмерно. Вы — признанный лидер народов Пакистана. И мы точно так Вас встречаем в Беларуси — как лидера народов пакистанского государства. Добро пожаловать в Беларусь, господин премьер-министр!

В течение последних восьми лет объем торговли между Беларусью и Пакистаном был в пределах от 50 до 120 миллионов долларов в год. Между тем у стран есть серьезный потенциал в развитии двустороннего экономического сотрудничества. И прежде всего за счет экспорта белорусской промышленной продукции. В основе отечественного экспорта — тракторы. Пакистан сегодня для Беларуси один из ключевых рынков сбыта сельхозтехники вне стран СНГ. Среди других экспортных статей — калийные удобрения, шины, синтетические волокна и нити, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальный визит премьер-министра Пакистана в Беларусь начался сегодня, 10 августа. Борт высокого гостя приземлился в Национальном аэропорту «Минск» несколько часов назад. У трапа самолета Наваза Шарифа лично встретил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Премьер-министр Пакистана пробудет в Беларуси три дня. За это время он проведет ряд официальных встреч, посетит машиностроительные предприятия, а также Белорусский государственный университет. В главном вузе страны Навазу Шарифу за большой личный вклад в укрепление и развитие всесторонних дружественных отношений между двумя государствами будет присвоено звание «Почетный профессор БГУ». Премьер-министр также выступит с краткой лекцией перед студентами и преподавателями вуза.