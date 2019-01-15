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Новое здание посольства Австрии откроют в Минске 15 января

15 января 2019 08:11
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Новости Беларуси. Новое здание посольства Австрии откроется 15 января в Минске. Для участия в церемонии в Беларусь с рабочим визитом прилетит глава МИД этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 января глава МИД Австрии в Беларуси с официальным визитом

Карин Кнайсль проведет переговоры со своим белорусским коллегой. Планируется обсудить широкий круг вопросов развития диалога по линии Беларусь – ЕС и двусторонних отношений.

Новое здание посольства Австрии откроют в Минске 15 января-1

Новое здание посольства Австрии откроют в Минске 15 января-3

Австрия прочно входит в число ведущих инвестиционных партнеров Беларуси. У нас работает более сотни предприятий с австрийским капиталом, а также представительств компаний из этой страны.

Во время визита в Минск глава МИД Австрии уделит внимание не только вопросам политики и экономики. Карин Кнайсль познакомится с тем, как идут работы по изготовлению памятника австрийским жертвам лагеря смерти «Тростенец». Напомним, что в открытии мемориала летом 2018 года принимал участие президент Австрии.

Новое здание посольства Австрии откроют в Минске 15 января-6

Новое здание посольства Австрии откроют в Минске 15 января-8

Новое здание посольства Австрии откроют в Минске 15 января-10

Исследователи располагают списком из 24 тысяч имен евреев, депортированных сюда из Западной Европы. Первый эшелон с тысячей жителей Вены прибыл на верную смерть в Минск в мае 1942 года.

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# Беларусь-Австрия # Фотофакт

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