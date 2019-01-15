Новое здание посольства Австрии откроют в Минске 15 января

Новости Беларуси. Новое здание посольства Австрии откроется 15 января в Минске. Для участия в церемонии в Беларусь с рабочим визитом прилетит глава МИД этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 января глава МИД Австрии в Беларуси с официальным визитом

Карин Кнайсль проведет переговоры со своим белорусским коллегой. Планируется обсудить широкий круг вопросов развития диалога по линии Беларусь – ЕС и двусторонних отношений.