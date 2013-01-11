Президент Беларуси считает возможным в ближайшие полгода сократить численность госслужащих на четверть

Новости Беларуси. В Беларуси необходимо сформировать компактную и эффективную управленческую структуру, не раздувая бюрократический аппарат. Об этом заявил президент 11 января на совещании по вопросам оптимизации структуры, численности и функций госорганов.

Александр Лукашенко считает возможным сократить численность госслужащих на четверть. За счет сэкономленных ресурсов появится возможность поднять зарплату этой категории работников, причем в ближайшее время.

Тему сокращения госаппарата начали обсуждать еще в 2012 году, а на минувшей неделе президент напомнил: четверть чиновников должны покинуть свои кресла, а оставшимся стоит работать эффективнее. И главное здесь избавиться от дублирующих полномочий и излишней бюрократии.

Над предложениями по оптимизации работала государственная комиссия под руководством главы Администрации Президента Андрея Кобякова и помощника главы государства Натальи Петкевич. Уже 11 января в зале «Республика» президентской Администрации – детальный разговор. Больше 30 участников. Это и члены Правительства, руководители местной власти и ведущих госорганов, сообщили в программе .

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Реформа госаппарата – это необходимое условие повышения эффективности государственной власти. Здесь вы должны руководствоваться суворовским принципом, не числом, а умением добиваться результатов. Это значит не раздувать бюрократический аппарат, а системно формировать компактную, эффективную управленческую структуру.

Прежде всего нам следует сократить численность аппарата и упорядочить его функции. То есть отсечь все лишнее, что плодит бюрократию и мешает динамичному развитию страны.

Должна быть эффективность, должна быть оптимальная численность, ничего лишнего быть не должно. Вот исходя из этого давайте определимся: надо нам объединять налоговые ведомства, подчиняя их Минфину, или не надо? Надо нам в Минэкономики сбрасывать Минторговли и прочие ведомства или не надо?

Меня настораживает сегодня Минфин, он и так немаленький, и управлять им надо, и Минэкономики у нас еще больше, и порой не знают, чем там заниматься вместе с премьер-министром, вице-премьером.

Сегодня в Беларуси 56 тысяч госслужащих. Если подсчитать, на каждые полторы сотни белорусов по чиновнику. Понятно, что регламента здесь не существует. Но каждый из них для страны должен быть эффективным. Не секрет, что и зарплаты госаппарата небольшие. На оплату их труда тратиться чуть больше 1% от ВВП страны.

Александр Лукашенко:

У нас недопустимо низкая заработная плата у государственных служащих. Ну просто никакая зарплата. У нас некоторые руководители предприятий, сидящие на дотациях, о чем мне только что доложили (по Оршанскому льнокомбинату, других), или же руководители, которые вообще лыка не вяжут, как в народе говорят, получают под 20 миллионов рублей заработную плату, а еще и премию себе начисляют, а государственные служащие и половины того не имеют, тот, который работает. Поэтому недопустима низкая зарплата.

Но вы же понимаете психологию нашего народа, и мы никуда от этого не уйдем. Я не боюсь того, что мне придется дать согласие на повышение зарплаты государственным служащим. Но при этом я ставлю вопрос: давайте оптимизируем численность.

Никаких льгот, привилегий сокращаемым, и выплат не будет. Вы должны будете, их совсем немного будет, устроить на работу.

То, что мы должны сократиться примерно на четверть, это неизбежно. Еще раз подчеркиваю: мы высвобождаемся и должны освободиться от тех, как раз кто не старается. Кто старается и хорошо работает, тот должен остаться в государственном аппарате. Тот, кто верой и правдой служит государству и народу, должен работать в государственном аппарате. И там должны работать только такие люди! Оттуда должны уйти люди, которые не хотят работать, плохо работают, и которые просто не туда попали. Поэтому мы никого не хотим обидеть. Это не значит, что если завтра будет принято решение, то за сутки мы должны повыкидывать людей на улицу. Да нет. Давайте в течение, допустим, полугода спокойно устроим этих людей на работу. Вот в чем суть этого сокращения. А не то, что росчерком пера повыкидываем людей на улицу, поломав им судьбы.

И конкретно потом надо будет подчистить нашу работу. Всякие люди бывают. Может, кому-то и персонально надо будет принять решение. Мы должны принять это решение.

От каждого чиновника, в не зависимости от того, где он работает, в министерстве или сельсовете, должна быть отдача. И каждый, что называется, должен заниматься своим делом. Президент приводит пример из сельского хозяйства.

Александр Лукашенко:

К примеру, мы сегодня все занимаемся посевной кампанией. Даже я уже начинаю меньше этим заниматься, чем сегодня и Правительство, и министры, и вице-премьеры, и ответственные помощники. Все сеют. Слушайте, это не наша функция. Мы для того, чтобы посеять и даже быстро убрать, для крестьян сделали больше, чем кто-либо из соседей, и вообще больше, чем когда-либо для них делалось. Пожалуйста, эта сфера, зона деятельности губернатора. И то, губернатор не должен ездить по полям и сеять. Сеять должен руководитель сельскохозяйственного предприятия под контролем председателя райисполкома. Туда надо передать эти функции. И не дай Бог, губернатор, а это его предприятие, приехал и увидел что-то не так, должно быть всем жарко. Вот и все. Тогда будет эффективность.

Все должны понимать, что это надо делать. И в Администрации Президента мы это будем делать, и в Правительстве будем делать.

Я удивляюсь, смотрю в Правительстве: и помощники, и советники у каждого. Кого только там нет. У президента напрямую один помощник. Один помощник сидит через коридор у президента и справляется со всеми этими работами. И в приемной два человека. У главы государства, где куча документов, куча вопросов, огромная загрузка, где, просто проходя мимо, я даю поручения, которые надо исполнять. Смотрю: у моих подчиненных по 10 помощников, по 10 советников. Дорогие мои, чем они у вас занимаются?

В дискуссии затронули и тему пенсий госслужащих. Как известно, чиновники госаппарата должны иметь 20 лет стажа. Если сокращение коснулось на исходе срока, например, человек отработал 19 лет, то по каждому такому случаю решения будут принимать индивидуально. Зато тех, кто останется на рабочих местах, ждет повышенная зарплата, сообщили в программе .

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

По расчетам Министерства финансов, годовая экономия по Фонду оплаты труда, вызванная сокращением госаппарата, составит 1 трл белорусских рублей в текущих ценах. 13 тысяч государственных служащих, с учетом членов их семей, – это порядка 40 тысяч человек, которых затронет оптимизация. Это не худшие люди страны. Они активны, реализуют политику главы государства, их нельзя просто вычеркнуть.

Пилотный проект по сокращению, проведенный в 2012 году в аппарате Правительства, показал, что практически безболезненно вопросы сокращения решаются в течение полугода. Мы индивидуально подходили к каждому человеку: кто-то вышел в отставку, другие переведены на иную работу по профессиональному признаку.

Александр Лукашенко:

Давайте договоримся так: мы еще не знаем, мы там предпенсионного возраста будем увольнять людей, у которых стажа не хватает, или молодежь. Мы еще не знаем. Вот проведем эту оптимизацию, и каждый губернатор доложит, сколько таких людей. И примем потом решение. Мы никого не должны обидеть. Это главное. И мы никого не обидим. Это я вам гарантирую.

Это небольшое число сокращаемых людей, пускай там несколько тысяч. Но для страны это же немного. Что мы уже с этими людьми по-человечески не обойдемся? И потом, тот, кто честно работал, проводил политику, должен остаться работать в государственных органах.

Правительство предлагает и оптимизировать некоторые ведомства. Например, Министерство по налогам и сборам объединить с Минфином, жилищно-коммунальные вопросы передать Министерству архитектуры и строительства, а функции Минторга распределить между МИДом и Минэкономики. Также в планах ликвидировать комитет по науке и технологиям.

Свои аргументы высказали руководители этих ведомств. Остановились на том, что пока резких решений принимать не стоит. Как говорится, семь раз отмерь, один – отрежь.

Высказались и руководители местной вертикали власти. Не везде есть возможность сокращать и так небольшой штат. К этому вопросу нужно подходить рационально. В некоторых регионах можно укрупнить сельсоветы, сообщили в программе .

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

Я, допустим, не вижу больших сложностей в том, чтобы выполнить 30% сокращения штата облисполкома. У нас, в целом, 700 человек. 200 с лишним надо сократить. Половина из них – то, что Вы сказали, – это пенсионеры и вакантные должности. И, конечно же, повысив заработную плату, мы отдачу большую получим, чем она теперь есть. Это правильно.

Другое дело, что районный уровень и первичные, сельские поселковые советы – здесь можно находить резервы за счет укрупнения сельских поселковых советов.

Александр Лукашенко:

Я абсолютно с Вами согласен. По сельским советам нам давно надо разобраться. И, может быть, не идти путем, что, вот, в Боровлянах 10 мало, надо 15. Надо, может быть, там не одного участкового, а двоих иметь. То есть надо то, что нужно людям.

Одна из целей сокращения госаппарата – дебюрократизация. Пока бумажная волокита становится реальным барьером на пути к решению основных задач. Константин Сумар приводит пример: ответы по выполнению поручения президента о строительстве молочно-товарных комплексов пришлось отправлять в 14 ведомств. Или вот еще: вместо того, чтобы заниматься работой, приходится составлять отчеты о количестве сладких новогодних подарков.

Александр Лукашенко:

У вас много людей, которым делать нечего. Они конфеты, подарки посчитали, написали, отправили документы и ходят, нос задравши, что они сделали великое дело. Вот и все. Вот в чем тоже причина. А если бы вы Кобякову не дали ответ на запрос сколько подарков и конфет, я думаю, он бы даже жаловаться не пошел.

Обсуждение этого вопроса заняло больше двух часов. Тем не менее, некоторые позиции предстоит доработать. Президент поставил задачу сокращение провести уже к 1 июля.

Александр Лукашенко:

За счет плана увеличения зарплаты, можем, я думаю, к концу первого полугодия что-то где-то на 50% повысить. Поэтому давайте вот таким образом пойдем, за первое полугодие утрясем полностью эту структуру, ориентируясь на 25% сокращения численности. Отрегулируем, определенный уровень установим заработной платы, может быть, даже не соотнося там с военными и прочими, поставим в центр государственного служащего.

Михаил Владимирович, подключайтесь и подключайте кого надо к комиссии, давайте конкретный документ, чтобы мы могли его в ближайшее время подписать, я тут сроки не называю, я думаю, тут все понятно. Чтобы, как вы сказали, в первом квартале мы принимаем решение, 1 июля все расставляем точки.

Что касается министерств, департаменты в управлении, абсолютно вас поддерживаю, дорог там и так далее. Департамент есть – дорог нет, поэтому надо здесь жестко. Ну и деньги, считать деньги.

Мы поняли друг друга. 25%, я чувствую, мы запросто можем сократить, высвободим почти 130 млн долларов по году. Это хорошие деньги. И плюс из бюджета добавим. Это тот фонд, которым мы можем располагать для повышения заработной платы оставшимся. Людей. не обижая, трудоустраиваем. Кредиты, образование, что вы говорите, и прочее, кроме пенсий и выплат, – это исключено. Никаких там выплат не будет. Мы устроить должны на нормальную работу. А кто-то там уже на пенсию, вакансий у вас много. Поэтому не думаю, что уже целая война будет из-за этого. Не думаю. А вот по Министерствам основным вы аккуратней. Посмотрите.

Тема сокращения госаппаратов для мировой практики не нова. В соседней Украине, например, кадровые решения приняли в 2010 году. За это время количество чиновников уменьшилось на 24%, зато у оставшихся госслужащих зарплата выросла на 20%. А в благополучной Германии не так давно эксперты насчитали аж 50 ненужных ведомств.

В предложении «сократить нельзя работать» предстоит расставить правильные знаки препинания. Ведь главный принцип здесь – «не навреди».