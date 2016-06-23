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Ключевые моменты ВНС вышли в топ новостей зарубежных СМИ

23 июня 2016 17:23
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Новости Беларуси. Итоги важнейшего события в жизни Беларуси широко обсуждают и за рубежом. В частности, народное вече подсказало немало информационных поводов журналистам.

Так, тематическими заголовками пестрят интернет-версии изданий дальнего и ближнего зарубежья. Традиционно первыми откликнулись порталы и интернет-версии изданий России, Украины и Казахстана.

Впрочем, не обделили вниманием Всебелорусское собрание, а точнее заявления, сделанные на нем, и мировые СМИ. К примеру, одно из крупнейших  международных агентств новостей – «Рейтер» – буквально сразу выдало новость о том, что Беларусь может оживить калийное сотрудничество с «Уралкалием».

Кроме этого, зарубежную прессу зацепили ключевые моменты, которые будут определять как внешнюю, так и внутреннюю политику Беларуси.

Вопросы международного сотрудничества, инвестиционный потенциал и белорусская АЭС – в топе новостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пяты Усебеларускі народны сход

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