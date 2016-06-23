Инвестиции, информатизация, молодежь, экспорт и занятость: на ВНС принята стратегия развития Беларуси

Новости Беларуси. Народовластие является важнейшим инструментом принятия судьбоносных решений в Беларуси. Это ещё раз продемонстрировало Всебелорусское народное собрание, которое 23 июня завершилось в Минске.

Закрывая форум, Президент Беларуси особо подчеркнул, что в стране определены перспективы формирования высокотехнологичного бизнеса с упором на инвестиции и новые системы управления. Это должно обеспечить неуклонный рост благосостояния людей, динамичное развитие государства, укрепление его позиций в международном сообществе.

По итогам форума делегаты приняли резолюцию и обращение к соотечественникам.

Уже после первого дня работы народного форума стало очевидно: коллективное обсуждение проделанной работы и совестное определение планов развития на ближайшие пять лет – дело, которое приносит видимые результаты. Еще до принятия предложенного программы социально-экономического развития, в документ были внесены существенные поправки и дополнения.

Игорь Марзалюк, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Праекты па сацыяльна-эканамічнаму і палітычнаму развіццю краіны на сённяшні дзень - ужо ў працэсе абмеркавання ўнесена больш 300 прапаноў. Для людзей гэта не галачка, не фармальнасць. Гэта, сапраўды, рэальная камунікацыя. Якая форма камунікацыі? Гэта форма, у працэсе якой мы імкнемся знайсці кансэнсус унутры грамадства. Таму что вельмі важны сацыяльны зрэз. Ён разнастайны. Тут розныя групы насельніцтва прадстаўлены. Вот гэта ўсё разам стварае непаўторную атмасферу.

Во второй день всебелорусского диалога, как и накануне, в центре внимании делегатов – основные положения предложенного проекта развития страны. Главная цель на текущую пятилетку – существенное повышение качества жизни населения, которое будет основано на повышения роста экономических показателей. Рецепт успешной экономической деятельности уже выписан: работать над конкурентоспособностью товаров, привлекать инвестиции и вкладывать средства в инновационное развитие. Стратегия развития Беларуси будет основываться на нескольких приоритетах: инвестиции, информатизация, молодежь, экспорт и занятость

Ольга Захаренко, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, председатель Ушачского районного Совета депутатов:

Наша страна, как все мировое сообщество, должна достичь мирового уровня именно в информационном прогрессе. В плане интеллектуального уровня высокого. Мы не единожды уже доказывали свой высокий уровень, но информатизация общества во всех ее проявлениях, безусловно, привлечение инвестиций, не только иностранный капитал, но и мобилизовать ресурс, который у нас есть, наш капитал. Потому что наше – это наше. Это свой менталитет, своя культура. Это очень важно, и это надо обязательно объединять.

Лидия Ермошина, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, предселатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Делегаты приняли активное участие в обсуждении насущных вопросов нашей жизни, нашего развития. Однако я сегодня хотела бы услышать позицию наших делегатов по тем предложениям, которые повлияют и на работу, прежде всего, исполнительных, представительных органов. Те предложения, которые высказал глава государства. И мне хотелось бы, чтобы делегаты подошли к такому свободному, доверительному разговору.

Михаил Русый, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Идет такой продуктивный, продуманный разговор о том, как извлечь уроки из того, что мы прошли, и сделать еще лучше. Задача поставлена – 7,5 долларов мы должны продать продукции на экспорт. Вроде бы цифра ни о чем не говорит, но это новые рабочие места, новые технологии, заработная плата достойная, это конкурентоспособное сельское хозяйство. Это не заоблачные какие-то задачи. Это реальные задачи.

Сегодня перед началом работы, в кулуарах делегаты признавались: вчера, после официального завершения обсуждений – дискуссия продолжилась. Представители трудовых коллективов хотели осмыслить услышанное и понять, как применить генеральный план развития страны на местах.

Александр Мошенский – «акула» отечественного бизнеса. Дела «ведет» что называется в соответствие с собственными планами. Тем не менее, ориентиры на следующую индивидуальную пятилетку предприятия, после вчерашнего заседания, существенно подкорректировал.

Александр Мошенский, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, генеральный директор предприятия:

Для нас следующая пятилетка не так инвестиции в металлы, в оборудование, как инвестиции в люди, в новые рынки сбыта, новые подходы ведения производства, что касается нашего случая. А дальше каждый определяет сам, как ему двигаться.

Семь минут, что бы быть услышанным. Именно столько по регламенту было у делегатов, что бы рассказать о достижениях, планах и представить свои инновационные идеи. Именно на внедрение новых технологий во все сферы жизни общества и создание экономики «будущего», на пятом Всебелорусском собрании был сделан особый акцент. За последние пять лет белорусская наука сделала качественный «скачок». На следующие пять лет заявлено более 80 крупных проектов: строительство атомной электростанции, организация производства отечественных легковых автомобилей, разработка новых месторождений калийных удобрений создание Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». Объём инвестиций в эту отрасль оценивается больше чем в 25 миллиардов долларов.

Владимир Гусаков, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Пересмотрено общее число занятых наукой, омолодились составы отделов и лабораторий, созданы творческие коллективы. Наука в большей мере нацелена на зарабатываемость средств. Сейчас примерно две трети оборота финансовых ресурсов академии – это различные внебюджетные источники. Объемы работы продукции постоянно возрастают, в том числе обеспечен запланированный рост и в 2015, и в 2016 годах, хотя одновременно усиливаем и фундаментальную часть. Имеем очередное поручение Президента – обеспечить широкое внедрение научных результатов. Как оно выполняется. Национальная академия наук Беларуси целенаправленно преобразуется в крупную научнопроизводственную корпорацию

Второй день народного форума стал настоящим дискуссионным клубом. Существующие проблемы озвучивались и обсуждались коллегиально с непосредственным участием главы государства. Главная задача, которую предстоит в самое ближайшее время, – помочь новейшим разработкам ученых получить «путевку» в жизнь. Для этого нужно найти «точки соприкосновения» между наукой и производством.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Академия наук в последнее время изменилась кардинально. Если раньше мы видели Академию наук как собрание теоретиков, может быть, преимущественно теоретиков, творческих людей и так далее. Я исходил из того (я еще помню и со своей работы в реальном секторе экономики), мы приезжаем на площадки какие-то, мы приезжаем в поле, и нам показывали все время, какие сорта растений возделываются. Мы ахали-охали. И горох, и люпин, и пшеница, и тритикале, и так далее. Но это было полсотки, а, может быть, еще меньше. Мы смотрели на это и спрашивали: «Вы чем прополку осуществляли?» «Столовой вилкой». Ну, на полсотки можно. Но мы всегда требовали от ученых: вы покажите, как это в производстве будет. Вот стал Президентом, меня привезли на эти участки, в эти цеха и опять это показывают.

И тогда мной было принято решение: если вы что-то создали, покажите это в производстве, в нормальном производстве, в сельском хозяйстве. 100 гектаров посейте, обработайте той техникой, которую крестьяне сегодня используют, химпрополка, удобрения и так далее. И покажите результат. Результата не было. Поэтому было принято решение о совершенствовании и даже реформе Академии наук. И они начали заниматься новейшими направлениями, о которых я говорил в докладе. Вы, наверное, слышали: нанотехнологии изобретают, биологические и прочие исследования, пошли в оборонку. И не просто теоретические какие-то наработки осуществляют, не просто анализируют то, что мы собираем по всему миру – они занялись производством.

Ученые жалуются на производственников. Вы посмотрите, посмотрите, что мы изобрели – космос! Не космический аппарат, а такое великое, чего в мире нет. А вот эти вот в Правительстве – Семашко и так далее, хотя он ученый и конструктор – он плохой, министры плохие, ои не берут наши разработки. И мной было принято однозначное решение. Главное, что я хочу сейчас подчеркнуть, долго вас к этому подводил. Главный человек, главная организация, которая отвечает за внедрение инновационных продуктов, услуг и так далее, – Академия наук. Если ученые произвели, и они за это несут ответственность, они предлагают в производство ту или иную продукцию, производство не имеет права от нее отказаться. Да, не всегда ученые производят то, что нам сегодня надо. Во-первых. А во-вторых, нам вообще ничего и не надо. Бывает и такое. Они только Президенту могут пожаловаться. После принятия решения никаких жалоб не было. Но если не будет научных каких-то разработок и освоений, если не будет в этом динамики, ответственность несет Академия наук и Гусаков как руководитель Академии наук.

Отдельное внимание – развитию регионов. Повышение уровня жизни в каждой области – залог общего благосостояния. Среди лидеров в соревновании регионов по выполнению социально-экономического развития – Витебская область. Представители самого северного уголка страны уверены: текущая пятилетка должна стать еще более масштабной по размаху перемен.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного совета депутатов:

Областной и районный Совет депутатов особенно пристальное внимание уделяет положению дел в малых населенных пунктах, оказывают проживающим там людям современную помощь и поддержку. Это зона нашей ответственности, Советов депутатов. Мы думаем, что, может быть, назрела необходимость принятия новой программы возрождения и развития села. Нельзя допустить, чтобы эти маленькие деревни исчезли с карты нашей страны. Есть много способов сохранения: развитие агроэкотуризма, фермерского хозяйства, поддержка со стороны крупных агрогородков. Этот вопрос требует обсуждения не только местных органов власти, но и на уровне правительства.

В этом зале от постановки проблемы до поиска путей ее решения проходит всего несколько минут. После авторитетного обсуждения вырабатываются конкретные шаги. Актуальный вопрос создания льнохолдинга – у главы государства на особом контроле. Главное условие, чтобы все участники будущего гиганта были готовы к серьезным переменам. Александр Лукашенко подчеркнул: лен в нашей стране политическая культура.

Александр Лукашенко:

Мы занялись вообще перестройкой льнокомбината Оршанского, который будет во главе этого холдинга. Мы занялись перерабатывающими предприятиями, которые тресту в льноволокно, определились, сколько будет этих льнозаводов. Определили для них с учетом мирового опыта, особенно логистики продукции, зоны сельскохозяйственные, вплоть до конкретных полей, где будет возделываться лен. Лен для нас – это политическая культура. Посмотрите на герб – там лен. А мы его подзагубили в свое время. Все это выстроено. В прошлом году, в позапрошлом мы получили близко к тому, что хотели в результате. И вот модернизировав, определившись, какой это будет холдинг, сегодня можно идти от сельхозпредприятий через льнозаводы к льнокомбинату, объединяя их в единый холдинг. Поэтому надо, Андрей Владимирович, правительству проработать этот вопрос, и окончательное должно быть по этому вопросу решение.

Что касается малых деревень. Молодец, абсолютно правильно поднял очень актуальный вопрос. Правда, я на него отвечал и высказывал свою точку зрения. Думаю, что вам, делегатам, тоже надо бы подумать над этой проблемой. Просто повторюсь: мы определились, что на селе главными центрами жизни людей будут агрогородки. Мы их построили более полутора тысяч. Это была тяжелейшая работа. Это, что называется, вернуть долги города селу. Мы это в советские времена все время декларировали, правда, не у нас, в Беларуси, а там, в Кремле. И ничего не делали. Заболтали этот вопрос. И надо было, в конце концов, долги возвращать. Я говорил, что мы в село направили больше 50 млрд. долларов за две программы, которые мы осваивали по возрождению села. Даже перекос наметился. Мы социальную сферу толкнули вперед, создали хорошую социальную сферу, а во многих местах производство отстало. Тогда мы схватились за молочно-товарные комплексы. Вы помните эту программу. Но на сегодняшний день кроме агрогородков второй уровень – это бывшие центры присоединенных хозяйств. Вы знаете, что мы объединяли по два, по три хозяйства, создавали огромные комплексы сельскохозяйственные. Включали в интегратор, как его называют аграрии, и к интегратору подключали 2-3, а то и больше хозяйств, а в этих хозяйствах были центральные усадьбы. Там немало молодых людей. Там есть дети, семьи, есть культура, торговые центры и так далее. И третий уровень, как мы их когда-то называли, неперспективные села. Плохое слово – «неперспективные». Понятно, давайте будем реалистами, что вот этой мелкоты, о которой говорил предыдущий оратор в нашей стране очень много. И они нам в таком количестве сегодня при таком населении на селе, а население имеет тенденцию хоть немного, но к уменьшению. Аграрными вопросами на западе занимаются 6-7% населения, у нас пока в селах живет 25%, под 30% населения. Естественно, в этом плане появляется новая техника, новые технологии, инновационные, нано- и прочее. И населения нам столько на селе не нужно будет. Будет идти миграция из села. Поэтому вот этот третий уровень малых деревень, о которых он говорил, где меньше 50 человек населения. Ну, если 50, так это еще ничего. То осталось и 5 человек, и 7 человек. Работающих вообще не осталось. Мы не говорим о том, что это неперспективное село. В этом плане я очень рассчитываю на видных людей. Мы предложим людям видным, особенно бизнесменам, таких примеров очень много. Он родился в этой неперспективной деревне. Это копейки для него, чтобы ее как-то привести в порядок, возродить.

Из сел – в шахты. «Беларуськалий» - сегодня ведущее отечественное предприятие, узнаваемое без преувеличения, во всем мире. Каждая пятая тонна в экспорте калийных удобрений – белорусская. Сегодня наша страна калийные удобрения поставляет более чем в 100 государств. Предприятие идет, что называется «в ногу со временем» - в прошлой пятилетке запустили два новых завода. Несмотря на успехи, сегодня перед производством стоят новые задачи.

Иван Головатый, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:

Сегодня нам нет равных в мире по основным параметрам, от которых зависит срок работы калийного предприятия, извлечение руды из недр, извлечение полезного компонента из добываемой руды. И что наиболее ценно: все самые современные технологии, которые мы внедряем у себя на предприятии, разработаны белорусскими специалистами. Я уверен, что в ближайшие 2-3 года мы пригласим вас, уважаемый Александр Григорьевич, на открытие нового производства, которое также будет выпускать импортозамещающую продукцию на основе калийных удобрений. И фундамент для этого уже заложен в прошлой пятилетке. На предприятии сохранена и действует вся социальная сфера, функционирует 10 детских садов. А в преддверии 1 сентября и Дня шахтера в этом году будет открыт новый детский сад на 320 мест. Продолжается жилищное строительство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы помните, когда нам пришлось тут некоторых представителей российского бизнеса отправить в места не столь отдаленные. Началось это сражение. И что сейчас? Сейчас почти каждый месяц ко мне идет обращение со стороны новых акционеров «Уралкалия»: примите нас, хотя бы примите. Я говорю: будут предложения - готов с вами встречаться. А ради того чтобы на рынке обратили внимание, что мы тут чуть ли не в обнимку уже, - нам это не надо. Мы первыми вышли из пике, мы восстановили свое производство и производим еще больше. Я не говорю о том, что в мире на нас просто молятся и кланяются. Если встает вопрос: Белорусская калийная компания со своим товаром или любая другая, даже канадская, которая чуть больше нашей, - чью продукцию, говорят: белорусскую. Почему? Потому что государство гарантирует порядочность этой компании. Вот и все этим сказано. Вот вам частная компания, а вот вам государственная, за которой стоит порядочное государство. Поэтому обращаю ваше внимание: всегда в бизнесе надо быть порядочным. Надо уметь стоять насмерть и терпеть.

Сегодня они готовы с нами объединяться. Мы не против. Но на наших условиях. Условия нормальные для них. Компания – она существует. «Беларуськалий» (производитель) и Белорусская калийная компания, которая продает товар. Пожалуйста, давайте возобновим ее работу. Давайте договоримся, сколько будем производить. Сколько вы, сколько мы. Поделим рынки, я открытым текстом говорю, и не будем соперничать. Это принесет хорошие дивиденды. Думают. Думайте. Мы не торопимся. Иван Иванович мог бы сказать, может, не столько он, но и он работал, как мне доложили, вчера состоялось подписание прекрасного контракта, исходя из нынешних цен, с Индией. Если с Индией контракт подписан, считайте, что все другие государства пойдут следом. Мы готовы к подписанию контрактов с Бразилией, там еще выше цена, и КНР. А это три основных потребителя калийных удобрений, то есть, мы, сжав зубы, терпели, мы выдержали и мы в этом сражении победили. Вот, что самое главное.

В ближайшее время мы построим два мощных предприятия. «Полесьекалий» я его называю. Под Петриковом. Я внимательно слежу за Полесьем. Это моя гордость. И я стараюсь все, что возможно, на Полесье развивать. Поэтому там будет создан мощный, самый современный, оборудованный по последнему слову техники. Иван Иванович говорил, что через 2-3 года пригласит нас туда. И второе – частная компания «Славкалий» на Любанском месторождении. Будет построен суперсовременный комбинат. И мы станем полными хозяевами на рынке калийных удобрений. Мы все можем. У нас мощная экономика, и не надо деньги, валюту вывозить за пределы страны, чтобы для «Беларуськалия» создавать определенную подземную технику и наземную в том числе. Понятно: комбайн, который добывает эту руду, только немцы, наверное, и американцы производят, да, нам надо один-два их купить. Их, наверное, больше и не надо. Все остальное должно быть наше, тогда мы, получив валюту за продажу калия, эту валюту реинвестируем в наши предприятия и создадим необходимый продукт для «Белкалия». Я говорю о «Белкалии» - это касается всех. Все, что мы можем производить здесь, мы должны производить. Опыт КНР, который я изучаю почти 25 лет, как раз об этом говорит. Китайцы – молодцы. Пусть хуже качеством для начала, но они производили все сами. Порой на коленях, я помню эти времена. Все было на моих глазах. А сегодня посмотрите: высочайшие технологии, Китайская Народная Республика на последнем съезде отказалась от дешевизны, от дешевых товаров и переходит на производство высочайшего уровня товаров. Все. Тот период закончился, когда они насыщались и насыщали мир дешевым товаром. Сейчас – конкурентоспособный, хорошего качества товар. Мы его видим: поезжайте в Центр Управления Полетами, который мы вместе с ними создали. Да и оборонное оружие мы вместе с ними создавали. Это уровень китайских технологий. Особенно ЦУП – спутник, который мы с их помощью забросили на 34 тысячи км от Земли и так далее. Спутник связи вступает сейчас в строй. Поэтому нам надо быть рачительными, но помнить, что мы сами очень многое можем произвести, и это надо внедрять в производство. Мы, мы и только мы, наш труд и наши мозги. Что не можем – ну, что ж – купили, присмотрелись, произвели.

Комментируя выступления делегатов пятого Всебелорусского народного собрания, потребовал максимально нарастить усилия в части импортозамещения. Говорили и о социальных вопросах: как «закрепить» специалистов на рабочем месте, поднять престиж семьи, поддержать родителей, которые воспитывают детей - инвалидов. Проблемы не просто обсуждали, но и вносили конкретные предложения.

Марианна Щеткина, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Сегодня мы предлагаем внести изменения в Трудовой кодекс в части снятия запрета на привлечение к работе в праздничные и выходные дни, а также направления в служебную командировку работающих женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Согласитесь: если за ребенком осуществляет уход другой член семьи, женщина не может быть ограничена в праве реализации своих профессиональных интересов. По нашему мнению, исключительно с ее согласия, она может в этот период повышать свою квалификацию, проходить стажировку, работать в праздничные дни, ведь они оплачиваются в двойном размере. Уважаемый Александр Григорьевич, мы тесно работаем всем общественным объединением с органами власти, с государственными органами. Вчера вы сказали о том, что надо проводить оптимизацию госаппарата в полтора-два раза. Главное, чтобы уже завтра с большой прытью не приступили к исполнению и начали механически проводить это сокращение. Без пересмотра функций оптимизация пользы не принесет.

Слоган пятого Всебелорусского народного собрания: «Вместе за сильную и процветающую Беларусь». Делегаты и участники форума неоднократно подчеркивали – выполнение большой общей задачи зависит от каждого человека на местах. Планы озвучены, пути их решения – намечены. Теперь на первый план выходит – желание и умение работать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вопрос исполнительской дисциплины. Вот в стране диктатура, диктатура, диктатура… В стране с диктатурой никто два раза не повторяет. А у нас и 5 раз приходится повторять. Вот и вся диктатура. Поэтому давайте вернемся к той нормальной диктатуре, когда руководитель своему подчиненному, как на частном предприятии, один раз сказал и забыл. Как у военных, суперсовременное точное оружие, пилот кнопку нажал, отвернулся и улетел – ракета знает, куда пойти. Осуществил решение и забыл, зная о том, что оно будет реализовано. Поэтому через уменьшение государственного аппарата я ставлю вопрос об усилении исполнительской дисциплины. Это главное. Будет меньше начальников, чиновников – быстрее будем исполнять. В этом меня уже никто не разубедит.

Среди участников сегодняшнего форума – не только делегаты. На форум приглашены около 150 гостей, в том числе почти 100 - из-за рубежа. Беларусь и Сербию объединяют не только дипломатические отношения длиной в четверть века, но и тесные экономические и социальные связи. Почетный Консул Республики Беларусь в Белграде, о пути, которые прошла Беларусь за годы своей независимости, знает не понаслышке.

Драгомир Карич, гость пятого Всебелорусского народного собрания, почетный консул Республики Беларусь в г. Белграде:

Я первый раз появился в городе Минске 6 ноября 1986 года, так что у меня есть сравнить: как это было 30 лет тому назад, как сегодня выглядит прекрасней город Минск. Такой оазис мира и спокойствия, как Республика Беларусь в сегодняшнем мире размытых и искажённых ценностей, хотелось бы иметь любому нормальному гражданину мира.

Базыль Сегень, гость пятого Всебелорусского народного собрания, заместитель председателя главного правления Белорусского общественно-культурного товарищества в Польше:

Мы ж, у сваю чаргу, будзем і далей працаваць на карысць захавання і папулярызацыі беларускай спадчыны ў Польшчы, адстойваць добрае імя і інтарэсы нашай любімай Бацькаўшчыны - Беларусі. Яшчэ раз хачу падзякаваць Беларусі за вялікую падтрымку і за запрашэнне нас у якасці дэлегатаў беларускага замежжа на пяты Усебеларускі народны сход

Один из главных приоритетов в следующей пятилетке – здравоохранение и развитие медицины. Ставка на современные методы диагностики и лечения. В ближайшей перспективе – электронные рецепты и карты пациентов. В приоритете, по-прежнему, доступность медицинской помощи абсолютно для каждого жителя страны. За последние годы Беларусь накопила огромный опыт по преодолению техногенных катастроф. К нему прислушиваются, к нам едут за медицинскими знаниями и технологиями.

Александр Рожко, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, директор Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека (Гомель):

Опыт нашей страны в преодолении последствий техногенных катастроф, медицинской реабилитации населения, востребован мировым научным сообществом. Так, после аварии на Фукусиме японские специалисты именно к Республике Беларусь обратились за помощью. Спустя 5 лет наши медицинские подходы к профилактике заболеваний, диспансеризации, лечению и реабилитации внедряются в Японии, которая после Чернобыльской аварии помогала нам.

Всебелорусское собрание – возможность услышать каждого без исключения. Общие проблемы страны обсуждали, что называется «без табеля о рангах». Со своими идеями, предложениями, вопросами и просьбами, на трибуну выходили чиновники и руководители высоко ранга, и простые рабочие.

За два дня работы делегаты «принесли» в общую копилку идей более полутора сотен конкретных предложений. Среди них - пути раскрепощения деловой инициативы, финансового оздоровления отдельных предприятий и жилищного строительства. Представили свое видение -как закрепить молодые кадры и увеличить туристический поток.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодняшний наш форум со всей очевидностью показал, что народовластие является важнейшим инструментом принятия судьбоносных решений в Беларуси. Мне очень понравились ваши деловой настрой на работу и одновременно непринужденная дружественная атмосфера собрания. Чувствовалось, что делегаты принимают возложенный на них груз ответственности за решения, определяющие будущее как общества, так и государства. Я благодарен всем делегатам за поддержку, понимание, активное участие в разработке и принятии программных документов. Мы с вами всесторонне обсудили важнейшие проблемы нашей жизни, подвели на самом представительном форуме страны итоги, дали самокритичную оценку сделанному в предыдущем пятилетии. Нами утверждена долгосрочная стратегия развития страны, приняты программные документы на следующие пять лет, выработаны основные направления инновационного обновления страны, модернизации экономики с учетом новых мировых тенденций. Определены перспективы формирования высокотехнологичного бизнеса с упором на инвестиции и новые системы управления. Все это для того, чтобы обеспечить неуклонный рост благосостояния наших людей, динамичное развитие белорусского государства, укрепление его позиций в международном сообществе. Наш съезд проходит в ответственный период – в преддверии парламентских выборов, которые также окажут значительное влияние на дальнейшую судьбу страны. В очередной раз хочу твёрдо заявить – никто, кроме белорусского народа, не может решать, как ему жить, как развиваться. Каким законам быть на нашей земле и каким будет парламент и другие органы власти. Только белорусский народ будет это определять. Считаю, что проблематика и дух Всебелорусского собрания должны стать предметом рассмотрения во всех регионах, коллективах, чтобы вся страна мобилизовала материальные и интеллектуальные силы на решение поставленных задач. Мы с вами приняли программу. Я хотел бы, чтобы вы понимали, что это не исчерпывающий документ. Какую бы мы программу с вами не принимали, жизнь настолько разнообразна, что ее невозможно прописать ни в одном документе. Этой программой мы только определили перспективы, мы только наметили те пути, по которым сможем двигаться к поставленным целям. Но это те пути, которые мы сегодня видим, а если не видим, то мы теоретически уже их увидели, поймали, осознали. Поскольку жизнь очень многообразна, возникнет масса вопросов, которые мы не видим сегодня, особенно в течение пяти лет. И нам, основываясь, конечно, на этой программе, придется принимать множество решений за пределами этой программы. Я прошу иметь это в виду и смотреть шире на задачи, которые перед нами поставлены.

Сегодня мы провели своеобразный съезд. Самая лучшая форма контроля выполнения тех задач, которые сегодня поставлены – тематические мероприятия вертикали власти. Вы помните, мы проводили учебу кадров по определенным темам. Поэтому Александру Николаевичу Косинцу, Администрации Президента вместе с правительством, другими органами власти, полагаю, надо вернуться к этой форме, положить в основу этих мероприятий, контроль за исполнением принятых решений на Всебелорусском народном собрании, в том числе контроль за исполнением.

К обсуждению пути, по которому в ближайшие годы будет идти страна присоединились не только делегаты – на телефон горячей линии за два дня поступило без малого полтысячи обращений. В адрес участников форума пришла 71 приветственная телеграмма из 34 стран мира.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я абсолютно поддерживаю инициативу, которая здесь высказана, надо нашим электронным средствам массовой информации предоставить возможность членам правительства, другим должностным лицам по необходимости пусть Правительство, Администрация Президента это определит и ответит на поставленные вопросы. Если в связи с вопросами есть необходимость пригласить к нам людей, значит, нужно это сделать. Всем руководителям вертикали власти вплоть до Президента страны. Чтобы люди понимали: если они задали вопрос, поставили его, то этот вопрос найдет или разрешение, или, по крайней мере, на него отреагирует власть.

Амбициозные задачи поставлены, курс на следующее пятилетие задан – впереди большая общая работа, результатом которой должен стать выход Беларуси на качественно новый виток социального и экономического развития.