Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай для участия в заседании ШОС

Новости Беларуси. Президент Беларуси примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борт № 1 вылетел из Национального аэропорта «Минск».

На саммите, который пройдет в городе Циндао, Александр Лукашенко представит позицию и предложения Беларуси относительно развития Шанхайской организации сотрудничества и новые направления взаимодействия между странами. Запланирован и ряд двусторонних встреч Александра Лукашенко.

Известно, что состоятся переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Основное внимание будет уделено укреплению сотрудничества в политической сфере, реализации существующих и новых проектов, а также углублению межрегионального взаимодействия.