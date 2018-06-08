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Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай для участия в заседании ШОС

08 июня 2018 10:12
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Новости Беларуси. Президент Беларуси примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борт № 1 вылетел из Национального аэропорта «Минск».

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай для участия в заседании ШОС-1

На саммите, который пройдет в городе Циндао, Александр Лукашенко представит позицию и предложения Беларуси относительно развития Шанхайской организации сотрудничества и новые направления взаимодействия между странами. Запланирован и ряд двусторонних встреч Александра Лукашенко.

Известно, что состоятся переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Основное внимание будет уделено укреплению сотрудничества в политической сфере, реализации существующих и новых проектов, а также углублению межрегионального взаимодействия.

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай для участия в заседании ШОС-4

# Беларусь-Китай # Александр Лукашенко # Фотофакт

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