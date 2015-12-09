В Беларуси возрастут объемы заготовки древесины – проект нового лесного кодекса одобрен 9 декабря

Новости Беларуси. В Беларуси возрастут объемы заготовки древесины. Дополнительные 2,5 миллиона кубометров позволят ежегодно зарабатывать более 200 миллиардов рублей. Таков один из самых важных экономических эффектов нового лесного кодекса страны. Его проект 9 декабря одобрили члены Совета Республики. Документ предполагает упразднение классификации лесов, а также значительное усиление требований по их охране.

Ежегодно площадь лесов в Беларуси увеличивается на 40 тысяч гектаров и по степени лесистости наша страна занимает второе место на постсоветском пространстве, уступая только России. Это позволяет на 100% обеспечить сырьем отечественную деревообрабатывающую отрасль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Пинчук, член постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:

Благодаря этому кодексу пойдет уровень возрастания производства деловой древесины, древесины для других целей, а это своего рода является сырьем для лесоперерабатывающей, строительной отрасли. Это как тот механизм, который заставит работать те предприятия, которые уже имеют техническую переоснащенность для переработки древесины. Лес не будет гнить ни на корню, ни в штабелях, а будет перерабатываться.