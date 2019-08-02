Президент Беларуси поручил ускорить согласование с Россией программы по углублению интеграции

Новости Беларуси. Финансы и инвестиции, внешнеэкономическая ситуация и взаимоотношения с Россией. Александр Лукашенко во Дворце Независимости провел совещание с руководством Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К разговору были приглашены также высшие должностные лица и руководители силовых структур. В центре внимания вопросы, от решения которых напрямую зависят устойчивый экономический рост и уровень благосостояния белорусов.

Главе государства доложили о реализации трех крупных инвестиционных проектов. В частности, речь шла о положении дел на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. Он будет полностью введен в эксплуатацию во втором полугодии. Пока производство загружено лишь на 70 %.

Продукция в основном идет на экспорт. На проектные мощности комбинат выйдет к концу года. Поинтересовался Президент также выполнением инвестпроектов в деревообработке в Добруше и Шклове. По поручению Президента их предстоит доработать в ближайшее время.

Одним из ключевых вопросов совещания стали взаимоотношения с Россией. Президент поручил ускорить согласование программы действий по углублению интеграции. По завершению этой работы правительства двух стран должны разработать дорожные карты во всех сферах. Срок исполнения поручений – ноябрь 2019 года.

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Глава государства проинформировал членов правительства более подробно о переговорах, которые состоялись в Санкт-Петербурге, и дал поручение правительству ускорить работу над согласованием с Российской Федерацией положений обновленной программы действий. Все сроки первоначальные, которые были установлены, должны выдерживаться, и буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех пока еще несогласованных вопросов по углубленной интеграции с Российской Федерацией.